20 марта 2025

20 марта 2025 16:21

В Южной Корее растет спрос на "соло-свадьбы"

Среди одиноких женщин в Южной Корее набирают популярность свадебные церемонии, не связанные со вступлением в брак с мужчиной. Одни устраивают соло-церемонии, а другие - "свадьбы" с домашними питомцами. 

Как передает Day.Az, об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Канг Дасом - молодая незамужняя жительница Кореи, которая, как и многие девушки в стране, считает, что брак - это слишком тяжелое финансовое бремя. Еще пять лет назад она представляла себе, что выйдет замуж и родит детей, однако позже "столкнулась с суровой реальностью". 

По данным газеты, свадьба в Южной Корее обходится, в среднем, в 300 миллионов вон (200 тысяч долларов США), поэтому многие молодожены начинают супружескую жизнь с большими долгами.


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