Модель Рози Хантингтон-Уайтли снялась с Джейсоном Стетхэмом для рекламы бренда Falconeri. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Возлюбленная Джейсона Стетхэма впервые за долгое время снялась с актером. Пара позировала в образах из кашемира. Модель была одета в белые джинсы и топ с глубоким декольте. Ей также сделали укладку с легкими локонами и макияж с шоколадной помадой. Актер примерил бежевый лонгслив с брюками.

Модель состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом, который старше ее на 20 лет. Они познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella и почти сразу начали встречаться. В январе 2016 года актер и модель объявили о помолвке. В июне 2017-го у пары родился сын Джек Оскар, а в феврале 2022-го на свет появилась их дочь Изабелла Джеймс. В начале августа Рози Хантингтон-Уайтли рассказала, что планирует сыграть свадьбу с Джейсоном Стетхэмом после того, как подрастут их дети.