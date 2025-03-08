8 марта 2025

8 марта 2025 11:45

Назван способ восстановить доверие после измены

Даже после измены можно сохранить отношения, уверена семейный психолог Яна Катаева. Способ восстановить доверие она назвала в беседе с Пятым каналом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Самой сложной задачей на первом этапе она назвала готовность разделить тяжелые чувства партнера и его негативные эмоции. Она отметила, что из-за стыда изменивший может захотеть отстраниться, но нужно держаться рядом с партнером, выслушивать его и сочувствовать ему.

Затем специалистка посоветовала выстроить абсолютную прозрачность: задача изменника - быть абсолютно открытым, отвечать на уточняющие вопросы и не обижаться на демонстрацию недоверия.

После должен наступить этап налаживания контакта, уточнила Катаева. Она предложила представить, что прежние отношения с человеком закончились и начались другие, честные и зрелые, в которых нужно открыто говорить о своих чувствах, выслушивать партнера и вместе искать решение проблем.


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