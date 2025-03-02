2 марта 2025

2 марта 2025 10:06

Ученые раскрыли, почему женщины влюбляются в вымышленных злодеев


Немецкие ученые из Вюрцбургского университета имени Юлиуса и Максимилиана выяснили, почему некоторые женщины испытывают романтические чувства к отрицательным персонажам из фильмов и сериалов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликована в научном журнале Frontiers in Psychology (FIP).

Команда изучила феномен романтических парасоциальных отношений - односторонних эмоциональных связей с вымышленными персонажами. В опросе задействовали 47 женщин, которые назвали "плохих парней" из фильмов или сериалов, вызывающих у них симпатию. Участницы оценивали свои чувства к персонажам, а также проходили тесты на черты личности, такие как поиск ощущений, нарциссизм и стиль любви.

Результаты показали, что женщины, склонные к игривому и необязательному подходу к отношениям (так называемый стиль любви "людус"), а также те, кто ищет новых впечатлений и волнения, чаще испытывают романтические чувства к "плохим парням". Эти отношения также связаны с чувством власти и глубоким вовлечением в историю персонажа после просмотра.

"Плохие парни" в медиа часто воплощают мужское доминирование и контроль, что может резонировать с определенными психологическими потребностями. Исследование показало, что такие персонажи не только привлекают внимание, но и вызывают чувство влияния и контроля у зрительниц. Это может объяснить, почему троп (устойчивые образ) "плохого парня" остается популярным.

Ученые планируют изучить долгосрочное влияние парасоциальных отношений с "плохими парнями" на поведение женщин, особенно молодых. Это поможет лучше понять, как медиа формируют романтические предпочтения и восприятие отношений.


Просмотров: 166

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

23 декабря 2024 12:08

  • 1 761
Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в введение единой формы одежды религиозных деятелей

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 8 220
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 10 047
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 12 027
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 7 502
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 11 547
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 8 623
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта

Отношения

2 сентября 2022 13:21

  • 5 619
Как начать знакомство с мужчиной

Отношения

2 сентября 2022 09:36

  • 5 606
Почему лучше быть холостяком? - МНЕНИЕ

Отношения

28 августа 2022 11:55

  • 7 922
Безответная любовь: как бороться?