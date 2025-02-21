Названа неожиданная польза вступления в брак

Международная команда ученых установила, что люди, не состоящие в браке, чаще сталкиваются с депрессивными симптомами по сравнению с женатыми или замужними. Однако степень этого эффекта зависит от страны проживания, пола и уровня образования. Работа опубликована в журнале Nature Human Behaviour (NatureHB), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали данные 106 556 человек из семи стран: США, Великобритании, Китая, Кореи, Мексики, Индонезии и Ирландии. Исследование проводилось в два этапа: сначала ученые изучали связь между семейным положением и текущими депрессивными симптомами, затем анализировали долгосрочное влияние брака на риск депрессии.

Результаты показали, что вероятность депрессии у неженатых мужчин и незамужних женщин почти вдвое выше, чем у состоящих в браке. Однако эффект был выражен сильнее в западных странах (США, Великобритании, Ирландии), чем в восточных (Китай, Корея, Индонезия).

Исследование также выявило, что: не состоящие в браке мужчины чаще страдают от депрессивных симптомов, чем не состоящие в браке женщины. Это может быть связано с меньшей социальной поддержкой. Уровень образования также влияет на вероятность депрессии: более образованные люди без партнера чаще испытывают проблемы с ментальным состоянием.

Работа подтвердила, что брак может быть фактором, защищающим от депрессии, особенно в западных странах. Однако ученые подчеркивают, что психическое здоровье зависит от множества факторов, включая социальную поддержку, уровень стресса и культурные особенности.

По мнению ученых, будущие исследования помогут глубже понять механизмы влияния брака на психическое состояние и разработать стратегии профилактики депрессии среди одиноких людей.