26 февраля 2025

22 февраля 2025 14:00

Ученые рассказали, как лучше всего оказывать эмоциональную поддержку

Международная команда ученых установила, что эмоциональная поддержка через слова эффективнее всего помогает повысить самооценку и снизить уровень стресса. Однако, если поддержка направлена на решение проблемы, прикосновения - такие как похлопывание по спине или объятие - делают ее более действенной. Работа опубликована в журнале Journal of Nonverbal Behavior (JNB), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые предложили 409 студентам посмотреть видео, в котором одна девушка утешает другую после неудачного экзамена. В одних версиях видео использовалась только словесная поддержка, в других добавлялись прикосновения. Также различался характер слов: одни были направлены на эмоции ("Мне жаль, что тебе так тяжело"), другие - на решение проблемы ("Поговори с преподавателем").

Лучший эффект на повышение самооценки и борьбу со стрессом оказала эмоционально-ориентированная словесная поддержка. Прикосновения усиливали эффект, но только в случае проблемно-ориентированной поддержки - они делали советы звучащими более заботливо.

Ученые отметили, что поддержка важна в сложных ситуациях, но ее эффективность зависит от формы. Если человек нуждается в утешении - лучше сосредоточиться на словах. Если необходимо решить проблему - лучше добавить тактильность, чтобы ваши советы воспринимались менее критично.

Исследователи планируют изучить влияние других невербальных сигналов и провести эксперименты с людьми, переживающими стресс в реальном времени.


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