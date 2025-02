Тысячи свиданий вслепую раскрыли, как возраст влияет на выбор партнера

И мужчины, и женщины склонны выбирать более молодых партнеров на свиданиях вслепую, даже если они заявляют о других предпочтениях. К такому выводу пришли американские ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В эксперименте участвовали 6000 человек, искавших долгосрочные отношения. Для них провели 4500 свиданий вслепую. Претенденты, чей возраст варьировался от 22 до 85 лет, оценивали своих партнеров после встречи.

"Люди испытывали немного большее влечение к более молодым партнерам, и эта тенденция была одинаковой для обоих полов", - отметил ведущий автор исследования, профессор психологии Пол Иствик.

Интересно, что женщины, несмотря на заявления о предпочтении партнеров постарше, на практике также выбирали более молодых мужчин. Это противоречит распространенному стереотипу о том, что в парах мужчины обычно старше.

Ученые также изучили, влияет ли доход на выбор партнера. Оказалось, что финансовое положение не играет такой уж большой роли в предпочтениях молодежи.

Исследование не затрагивало вопрос, приводит ли такое влечение к долгосрочным отношениям, но оно открывает новые грани в понимании романтических предпочтений обоих полов.