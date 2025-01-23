Каким людям легче справляться с конфликтами?

Ученые выяснили, что смирение как личностная черта связано с меньшими уровнями гнева и снижением враждебности в неоднозначных социальных ситуациях. Работа опубликована в журнале Personality and Individual Differences (PID), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гнев является одной из самых разрушительных и сложных для контроля эмоций, часто приводящей к межличностным и социальным конфликтам. Однако, как показало новое исследование, смирение, которое характеризуется открытостью, хорошей самооценкой, добротой и признанием заслуг других, может служить защитным фактором против гнева и агрессии.

Эксперименты состояли из трех частей, направленных на изучение взаимосвязи между смирением и гневом. В первых двух исследованиях (с участием 166 и 112 человек соответственно) использовался корреляционный подход для определения, насколько личностное смирение связано с уменьшением гнева и агрессивных реакций. Участники заполнили анкеты, включая шкалы смирения и шкалу агрессии для оценки уровня гнева, вербальной агрессии и враждебности.

В третьем исследовании 96 участников были случайным образом разделены на группы, одной из которых проводили программу, способствующую формированию смирения и состоящую из 5-дневных заданий, таких как написание писем благодарности и рефлексия о моментах альтруизма.

Результаты исследования показали, что люди с высокой степенью смирения испытывали меньше гнева и агрессии, а также чаще проявляли меньше враждебности в конфликтных ситуациях. Вдобавок, смирение было связано с меньшим уровнем физической и вербальной агрессии.

Исследование подчеркивает, что смирение может служить защитой от гнева, как в виде личностной черты, так и в виде временно вызванного состояния, и способствует снижению эмоциональной реакции на конфликтные ситуации. Однако ученые отметили, что эти результаты могут не распространяться на все аспекты поведения, связанного с гневом.