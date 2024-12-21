Большинство россиян (60%) несколько раз в год узнают о пропаже детей в своем районе.

Как передает Day.Az, при этом, по словам волонтеров, чаще всего дети уходят из дома по собственной воле - такие данные приводятся в исследовании "Где мои дети", с результатами которого ознакомилась "Газета.Ru".

Клинический психолог Европейского медицинского центра (EMC) Луиза Истомина рассказала, как наладить доверительные отношения со своим ребенком и почему важно всегда быть готовым к диалогу.

"Основой доверительных отношений между родителем и ребенком выступает надежная привязанность - психологический феномен, включающий в себя такие составляющие как ощущение безопасности, принятие и безусловную любовь. Так, в отношениях с родителем ребенку важно ощущать безопасность, в обратном случае ощущение угрозы, вызванное поведением родителя, может приводить к стрессу и повышенной тревоге. Критика со стороны родителя, эмоциональное и физическое наказание, непоследовательность действий родителя будут пагубно сказываться на отношениях взрослого и ребенка, а следовательно приведут и к отсутствию доверия", - отметила она.

Следующая составляющая - это безусловная любовь и принятие. Даже если ребенок совершил ошибку, нарушил договоренности, он должен ощущать, что родитель не отвернется от него, не будет слишком строг и жесток, что нередко выступает причиной того, что дети закрываются от родителей, прибегают к обману, боясь наказания.

"Не менее важны искренность и честность самого родителя. В ситуациях, когда взрослый дает обещание, а потом сам нарушает его, ребенок не только глубоко разочаровывается, но и переживает такие болезненные эмоции, как обида, гнев, грусть, что становится еще одним препятствием на пути гармонизации внутрисемейного климата", - объяснила Истомина.

Налаживать доверительные отношения со своим ребенком действительно важно. Как оказалось, нередко дети просто забывали предупредить родителей о том, что задержатся с друзьями: каждый третий опрошенный (34%) поделился таким опытом, рассказала Светлана Михайлова, специалист по социально-значимым проектам "Где мои дети".

Любопытно также, что почти каждый второй опрошенный (42%) уже помогал потерявшимся детям воссоединиться с родителями. А подавляющее большинство (71%) опрошенных, которые принимали участие в поиске пропавших детей, находили детей оперативно, в течение суток, еще 23% опрошенных признались, что поиски часто затягивались.