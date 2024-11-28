Названы признаки желания мужчины закончить отношения

Психотерапевт Джоанна Харрисон рассказала, что желание мужчины закончить отношения можно распознать по некоторым признакам, причем обычно они не такие яркие и драматичные, как многие привыкли думать. Эти сигналы, говорящие о проблемах в отношениях, эксперт перечислила Mail Online, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Психотерапевт назвала серьезной проблемой безразличие. Например, тревожным сигналом может быть то, что мужчина перестал интересоваться бытовыми делами, которыми раньше занимался вместе с партнершей. Кроме того, о проблемах может сигнализировать то, что мужчина перестал интересоваться сексом, прекратил спорить во время ссор и начал избегать любого физического контакта.

"Держаться за руки или сидеть рядом - это инстинктивный способ показать, что вам кто-то нравится. Физическая привязанность - это не просто признак того, насколько вы нравитесь друг другу, - это признак вашего интереса друг к другу", - уточнила она.

Если человек хочет разорвать отношения, он также перестает говорить о совместном будущем с партнером, отметила Харрисон. Также большую часть времени недовольный отношениями человек начинает тратить на свои хобби и увлечения.

Психотерапевт посоветовала обращать внимание на эти сигналы в поведении партнера и доверять своим предчувствиям. "Не стоит недооценивать силу интуиции. Когда вы живете с человеком долгое время, вы можете почувствовать, когда что-то не так. Вы можете не суметь это сформулировать - это действительно тонко, - но вы чувствуете смещение фокуса, переключение в сторону", - отметила специалистка.