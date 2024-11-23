Психолог рассказала о важности заботы о себе

В современном мире мы постоянно куда-то спешим, решаем сотни задач и часто забываем о самом главном - о себе. Но если не остановиться и не начать заботиться о своем физическом и эмоциональном здоровье, это неизбежно приведет к усталости, выгоранию и даже болезням. Забота о себе - это не прихоть, а фундамент жизни человека, за качество которого ответственность несет только он сам.

Как передает Day.Az, подробнее об этом "Известиям" рассказала российский психолог-консультант Людмила Жамалетдинова.

"Ты - главный ресурс. Ты можешь гореть на работе, успевать тысячу дел, но, если не заботишься о себе, в один момент твои силы закончатся. Забота о себе - это как регулярная зарядка батареи, без которой все твои амбиции и планы пойдут прахом", - объяснила специалист.

По ее словам, заботясь о себе, человек наполняет свои внутренние резервы. Например, когда он высыпается, хорошо питается и не находится в постоянном стрессе, он гораздо продуктивнее и быстрее справляется с задачами.

"Забота о себе позволяет не реагировать на стресс остро. Ты становишься спокойнее, увереннее и меньше переживаешь по пустякам", - отметила она.

Жамалетдинова уточнила, что забота о себе включает хороший сон семь или восемь часов в сутки. Недосыпание - это быстрый путь к раздражительности и снижению энергии. Также она посоветовала включить в рацион питания больше фруктов, овощей, белка. Это не значит, что нужно отказываться от всего вкусного - просто нужно помнить о балансе, подчеркнула психолог.

Она порекомендовала больше двигаться. Не нужно тренироваться до седьмого пота в зале, заметила Жамалетдинова. Главное - движение. Прогулка, легкая зарядка, йога - все это уже приносит пользу. Движение помогает избавиться от напряжения в теле и улучшает настроение.

"Постоянная работа без пауз - прямой путь к выгоранию. Устраивай себе перерывы, чтобы сменить обстановку и перезагрузить мозг. Например, 5-10 минут отдыха каждый час способны радикально улучшить твою продуктивность", - пояснила специалист.

Также она порекомендовала научиться ставить границы. По ее словам, человек рискует перегореть, постоянно соглашаясь на лишние задачи, встречи и помощь, поэтому стоит отказаться от того, что не приносит радости и пользы.

"Найди время для хобби. Это может быть что угодно - чтение, рисование, готовка, музыка. Важно, чтобы это приносило удовольствие и отвлекало от рутины. Удели внимание своему состоянию. Медитация или дыхательные упражнения - это не магия, а простой способ снизить тревожность. Пять минут в день - и ты уже чувствуешь себя лучше. Поговори с кем-то. Не держи все в себе. Поговори с другом, близким человеком или психологом. Важно не игнорировать свои эмоции", - добавила Жамалетдинова.

Психолог посоветовала создать ритуалы заботы о себе, например утренний кофе в тишине, вечернее чтение или просто 15 минут наедине с собой без телефона. Эти моменты помогут почувствовать связь с собой и не потеряться в круговороте дел.

Специалист обратила внимание на то, что забота о себе даст человеку больше энергии: человек будет просыпаться с ощущением, что готов свернуть горы, вместо того чтобы "тянуть себя за волосы из кровати".

"Забота о себе помогает организовать свои мысли и задачи. Ты быстрее справляешься с делами, не распыляясь на пустяки. Когда ты в ресурсе, у тебя больше терпения и желания общаться. Ты становишься более понимающим и спокойным. С заботой о себе ты также начнешь ценить себя больше, ведь ты заботишься о своем благополучии", - дополнила психолог.

Она заключила, что забота о себе - это не эгоизм и не каприз, а необходимость, так как никто не может быть эффективным и счастливым, если его ресурсы на исходе.

"Начни с малого - добавь немного сна, больше движения, чуть больше внимания к своим эмоциям - и ты увидишь, как меняется твоя жизнь. Здоровье, энергия, спокойствие и удовлетворение жизнью - это то, что ты можешь получить уже сейчас, если начнешь заботиться о себе", - подытожила специалист.