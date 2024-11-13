13 ноября 2024

13 ноября 2024 10:00

Эксперт назвал три разрушающих отношения тревожных финансовых звонка

Вопросы, связанные с деньгами, могут подорвать доверие партнеров друг к другу, предупредил финансовый аналитик Крис Браунинг. Как передает Day.Az, три тревожных финансовых звонка, разрушающих отношения, он и его коллега Мелани Локерт назвали в колонке для Men's Health.

По его словам, первым таким звоночком может стать большой долг партнера. В этом случае Локерт рекомендовала поговорить с партнером о долге, его причинах и о том, как он планирует его выплачивать. Специалистка отметила, что иногда долг может быть результатом чрезвычайной ситуации и вынужденной необходимости, а не неразумных трат.

Также важной проблемой специалисты назвали неравенство доходов. По словам Локерт, то, что партнер не хочет говорить о деньгах, но хочет жить вместе, можно считать плохим знаком. При этом Браунинг призвал не бояться раскрыть свой уровень дохода. "Возможно, ваш заработок не так важен, как вы думаете. По данным опроса Forbes 2024 года, около 83 процентов респондентов заявили: их устраивает мысль о том, что их партнер зарабатывает значительно меньше, чем они", - написал эксперт.

Наконец, специалисты сочли тревожным признаком привычку экономить на качественных вещах и радостях жизни. "Быть ​​скупым - значит, ужиматься, обычно за счет других. Быть бережливым - значит помнить о расходах", - отметила Локерт. При этом Браунинг призвал помнить, что такие оценки субъективны, и прежде всего обсуждать с партнером подход к финансам.


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