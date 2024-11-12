12 ноября 2024

12 ноября 2024 14:00

Названы неочевидные перемены в поведении изменников

Мужчины и женщины после измены иначе ведут себя в спальне, становятся агрессивными и постоянно пользуются телефоном. На неочевидные перемены в их поведении указала психотерапевт Бхавны Райтатхи в беседе с Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам эксперта, принято считать, что изменники избегают близости с мужем или женой, но так бывает не всегда. Райтатхи объяснила, что очень часто измена дает огромный запас сексуальной энергии и человек становится буквально одержим сексом. "Выдает то, что это только физический контакт, который происходит ради снятия напряжения, а не для эмоциональной близости", - дала подсказку психотерапевт.

Также, по ее словам, должно насторожить, если партнер постоянно использует телефон и старается не оставлять его без присмотра. "Многие клиенты рассказывали, что когда пытались критиковать такое поведение, их партнеры внезапно становились агрессивными. Они хлопали дверьми, били кулаками в стену, устраивали истерику, то есть делали все, чтобы напугать и заставить молчать", - рассказала Райтатхи. По ее мнению, агрессия вызвана страхом, что партнер будет рассказывать о своих подозрениях знакомым, родственникам и в конце концов узнает правду.

Наконец, Райтатхи указала, что изменники очень часто обвиняют в неверности своих партнеров. При этом психотерапевт отметила, что зачастую это происходит при других людях. По ее словам, это делается для того, чтобы посеять в них сомнения и заставить партнера чувствовать себя неуверенно.


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