17 марта 2024

17 марта 2024 16:57

Психолог рассказала, в каком случае обида — признак незрелости

Когда обида возникает из-за неоправданных ожиданий, это можно расценивать как одно из проявлений инфантилизма. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала клинический психолог, преподаватель кафедры клинической психологии и психотерапии факультета "Консультативная и клиническая психология" МГППУ Дарья Ведмицкая.

"Одна из причин возникновения обиды - это разочарование: человек домыслил себе что-то и, не получив это, начинает обижаться. В этой ситуации мы можем говорить о том, что в некотором смысле человек сам "творец" своей обиды - сам напридумывал и сам обиделся. Мы склонны возлагать свои ожидания на других людей, отсюда привычка говорить намеками. Такие высокие ожидания в отношении других людей можно расценивать как одно из проявлений инфантилизма, психологической незрелости, что проявляется в позиции "Вы все мне должны!", - рассказала психолог.

По ее словам, только склонность человека обижаться не является поводом для того, чтобы считать его инфантильным.

"Когда человек инфантилен, то все его ожидания выстраиваются вокруг собственной персоны. В случае психологически зрелых людей ожидания лежат в плоскости социальных устоев и норм, которые приняты в конкретном обществе. У нас не принято, например, чтобы незнакомый человек мог нецензурно высказываться в адрес другого взрослого, поэтому такая форма поведения может повлечь за собой чувство обиды, и это нормально", - объяснила Ведмицкая.

Причины такой психической незрелости могут быть разными. Как отметила специалист, человека могли не научить в детстве выстраивать адекватную коммуникацию с окружающими, что приводит к домысливанию. Если ребенок растет в нездоровой обстановке, например, с манипулирующими родителями, то волей-неволей паттерны поведения, свойственные родителям, впитываются и ребенком.


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