19 декабря 2023

19 декабря 2023 13:13

Раскрыт верный признак скорого распада брака

Если супруги перестали касаться друг друга, это должно стать тревожным звоночком, считает психолог Александр Шахов. Верный признак скорого распада брака он раскрыл в беседе с изданием "Доктор Питер", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист уточнил, что при прикосновениях любимого человека повышается уровень гормонов радости, а прикосновения чужака вызывают холод, отвержение и отвращение. "Бейте тревогу, если это пропало из ваших отношений. Речь про прикосновения. Отсутствие тактильного контакта означает, что между партнерами пропало доверие", - сказал Шахов.

Вернуть тактильный контакт в отношения, уточнил он, вполне возможно, если обеспечить одному партнеру возможность доверять другому. "Дело в том, что когда нам доверяют, мы хотим отвечать тем же. Невозможно в себе насильно выработать доверие, но есть большая вероятность того, что мы ответим доверием на доверие", - объяснил он.

Заставить партнера вести себя иначе нельзя, подчеркнул Шахов. "При этом мы можем измениться сами: начать себя вести таким образом, чтобы нам больше доверяли, совершать поступки, которые вызовут доверие. В итоге лед начнет таять. Партнер начнет раскрываться, и доверие вернется", - объяснил психолог, добавив, что на это может потребоваться время.


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