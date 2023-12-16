Женщинам раскрыли главные признаки зависимости от мужчин

Довольно часто к психологу приходят женщины с таким запросом: "Все вроде бы хорошо, у меня прекрасная семья, любящий муж, дети, но я не чувствую себя счастливой, я как будто задыхаюсь". И чаще всего с таким запросом приходят именно созависимые женщины, которые пока не в состоянии распознать, что их отношения построены не на любви, а на глубокой зависимости от партнера. Об этом "Газете.Ru" рассказала психолог Юлия Комиссарова, автор Telegram-канала "Психологини", передает Day.Az.

Первый признак - идеализирование партнера.

"Вы идеализируете мужчину и держитесь за него изо всех сил, либо считаете, что никого лучше вам все равно не найти, испытывая дикий страх остаться одной", - объяснила она.

О зависимости говорят и постоянные эмоциональные качели и болезненная реакция на отдаление мужчины.

"Ваше состояние напрямую зависит от состояния и действий партнера. Ему хорошо - и вам хорошо. Не позвонил, не написал - практически конец света", - отметила она.

Зависимые женщины также находятся в постоянном режиме ожидания.

"Тут каждый закрывает какой-то свой голод - любовь, внимание, забота, деньги, поддержка, но сколько бы партнер не давал, все равно всегда мало", - добавила эксперт.

Четвертый признак - постоянный контроль по телефону, в мессенджерах, соцсетях, по транзакциям банковской карты. А пятый - ощущение пустоты и упадок сил, если его нет рядом.

"Нет желания делать что-то для себя и заниматься своей жизнью и своим развитием, мир крутится только вокруг него, вы теряетесь как личность", - подчеркнула психолог.

О зависимости говорит и то, что вы очень часто, даже при отсутствии внешнего взаимодействия, постоянно думаете о партнере и ведете бесконечные внутренние диалоги с ним. Здесь же и постоянные метания от "все, хватит, я так больше не могу" до "жить без него не могу".

"Зависимость может быть настолько сильной, что вас может трясти в присутствии партнера или при отсутствии понимания вашего статуса и судьбы отношений, вы можете бросить все и поехать к нему на другой конец города или даже в другую страну.

Не обязательно будут присутствовать все признаки, даже если нашли у себя два-три, это уже говорит о наличии эмоциональной зависимости", - предупредила она.

По словам эксперта, чтобы избавиться от этого и вывести свои отношения на другой качественный уровень, в первую очередь необходимо осознать, что самое страшное - потерять не партнера, а себя.

"Ведь искать себя гораздо дольше, больнее и сложнее. Затем необходимо направить все свои силы и внимание на себя, свое развитие, поиск и закрывание своих дефицитов и потребностей. Как правило, это происходит за счет основательной внутренней работы, поскольку зависимость находится глубоко внутри и управляется не из головы. И только когда мы перестаем быть чьей-то тенью и становимся яркой, целостной, самодостаточной личностью, мы становимся гораздо более привлекательными и в своих глазах, и в глазах окружающих. Человек, который знает себя, понимает свои потребности и умеет закрывать их самостоятельно, не боится кого-то потерять, он наслаждается своей жизнью и притягивает своим состоянием таких же самодостаточных и счастливых людей", - резюмировала психолог.