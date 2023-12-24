Мужчины поделились скрываемыми от жен забавными бытовыми секретами

Пользователи Reddit рассказали о забавных бытовых привычках, обычно скрываемых от жен. Своими секретами они поделились в разделе AskReddit, передает Day.Az.

Один из комментаторов признался, что 90 процентов сериалов, которые ему якобы нравится смотреть с женой, на самом деле ему неинтересны.

Я продолжаю смотреть, потому что мне нравится, как она увлекается сериалами, как болтает со мной о них, чтобы отвлечься от ежедневного стресса.

Другой мужчина рассказал, что обожает острую еду, однако его жена раньше не могла переносить даже слегка перченную пищу. В течение нескольких месяцев он при готовке тайно добавлял перец чили в блюда, постепенно увеличивая его концентрацию, чтобы супруга привыкла к остроте.

Однажды в тайском ресторане ей очень понравилось блюдо, и она предложила мне кусочек. Было так остро, что у меня чуть башка не отвалилась. Я стал жертвой успеха собственной хитрости.

Еще один муж признался, что тайком записывает на видео, как его жена готовит, потому что при этом она кажется ему прекрасной.

Она обожает готовить: пританцовывает, напевает. Она так хороша. Иногда, когда ей грустно, я притворяюсь больным и прошу ее сварить тыквенный суп - тогда она просто сияет. Взбивает суп, и ее настроение улучшается. Я сохранил все видео и надеюсь посмотреть их вместе, когда мы состаримся.