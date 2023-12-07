7 декабря 2023

7 декабря 2023 11:10

Названы точные признаки готовности вступить в брак

Желание сделать предложение и прожить с человеком всю оставшуюся жизнь само по себе является признаком готовности вступить брак, но только этого недостаточно для семейной жизни, считают психотерапевт Натаниэль Карела и психолог Стэн Таткин. Как определить, что решение жениться или выйти замуж не было поспешным, они рассказали журналу Men's Health, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Карела подчеркнул, что одного желания создать семью мало, нужно быть готовым к партнерству и компромиссам. "Легко сказать: "Я хочу этого". Но важно осознать, что вы можете предложить партнеру. Может, вы принесете в семью образование, культуру, деньги или, возможно, ваш вклад - это юмор, терпение и способность следовать плану?" - отметил психотерапевт. Он посоветовал не только знать себя и точно понимать свою роль в будущей семье, но и убедиться, что партнер ценит именно эти качества.

Также специалист подчеркнул, что перед вступлением в брак важно узнать друг друга с разных сторон, в том числе и с отрицательных. При этом признаком счастливого брака Карела назвал наличие общих планов и убеждений о финансах, детях и образе жизни. Психотерапевт предупредил, что не нужно делать предложение, если пара ни разу вместе не обсуждала свадьбу и совместное будущее.

Таткин добавил, что с браком следует повременить, если партнеры начали отношения недавно, часто ссорятся или их отношения не одобряет окружение. Также, по его мнению, стоит встревожиться, если в присутствии партнера возникает чувство беспокойства или принуждения.


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