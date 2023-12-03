Принцесса, которая так и не стала королевой: трагическая судьба певицы Алии, умершей в 22 года

Певицу Алию называли принцессой R'n'B. Кто знает, стала бы она королевой, если бы не трагическая смерть в 22 года.

Алия Хоутон, более известная как певица Алия (Aaliyah), впервые засветилась на экранах в 9 лет - в американском шоу талантов "Мы ищем звезду". В 12 она была уже восходящей звездой R'n'B. Примерно в этом же возрасте она встретила суперзвезду - певца Ар Келли (R Kelly), который стал ее наставником.

Мир был шокирован, когда узнал, что музыканты поженились. Сильнее всего публику взбесил тот факт, что Ар Келли было 27 лет, а Алии - всего 15. Тут-то все и вспомнили дебютный альбом артистки с двусмысленным названием "Возраст - это просто цифры" (Age Ain't Nothing But A Number). Кстати, спустя время Ар Келли признавался, что не знал реальный возраст Алии, когда женился на ней, хотя в Сети нетрудно найти запись, на которой он вполне конкретно озвучивает, что его подопечной всего 14.

Несмотря на скандал (а, может, и благодаря ему) первый альбом Алии порвал все хит-парады: только в США было продано более 3-х миллионов копий. В 17 лет артистка записала второй альбом, и он разлетелся по миру 8-миллионным тиражом. Алия стала звездой №1.

В 19 она стала самой молодой певицей, удостоенной петь на церемонии вручения премии "Оскар". В 21 Алия дебютировала в кино, сыграв в фильме "Ромео должен умереть" и записав к нему саундтрек. Певица также должна была сыграть в сериале "Ангелы Чарли", но всё-таки продюсеры посчитали ее слишком молодой.

В музыкальном мире Алию окрестили принцессой R'n'B, уверенные, что с возрастом она станет королевой R'n'B, но этому не суждено было случиться.

25 августа 2001 года певица возвращалась на частном самолете с Багамских островов после съемок клипа. Самолет, едва оторвавшись от земли, разбился: Алия и еще восемь человек, находившихся на борту, погибли. 31 августа на похоронах в небо выпустили 22 голубя - столько лет прожила принцесса R'n'B.