Психиатр назвал быстрый способ снять тревогу

Снять эмоциональное онемение во время тревоги поможет не только химическая коррекция мозга, но и контакт с творчеством. Об этом "Газете.Ru" рассказала эксперт социального проекта Деменция.net, врач-психиатр Мария Штань, передает Day.Az.

"В отличие от разговорных методов, арт-терапия, действует в обход слов, через творчество и образы. Человек далеко не всегда способен описать, что именно сломалось внутри, так как тяжелые чувства застревают на довербальном уровне и не поддаются логическому анализу. Рисунок, лепка или работа с цветом позволяют вытащить это напряжение наружу, минуя внутреннего цензора", - рассказала эксперт.

Она также отметила, что особенность арт-терапии - опосредованное воздействие через художественное творчество, метод не требует активной речевой коммуникации.

"Особенностью арт-терапии является опосредованное воздействие через художественное творчество, метод не требует активной речевой коммуникации. Творческая продукция дает возможность дистанцировать свое "я" от болезненных симптомов, отразить состояния и желания, которые трудно выразить словами", - уточнила Штань.

Психиатр подчеркнула, что медикаменты нужны для купирования острых симптомов: сбить пик тревоги, запустить механизмы сна.

"В ряде случаев медикаментозная терапия необходима, но для более устойчивого результата их дополняют немедикаментозными способами, их включают в работу с момента стабилизации эмоционального фона", - прокомментировала она.

По ее мнению, во время арт-терапии сознание переключается с бесконечной внутренней жвачки тревожных мыслей на физическое действие вроде выбора цвета, направления линии, нажима кисти.

"Нервная система считывает все это как признак безопасности, активность миндалевидного тела (центра страха) снижается. Кроме того, каждое микрорешение в процессе творчества тренирует нейронные цепочки, отвечающие за гибкость мышления и концентрацию внимания", - рассказала врач.

И в заключение она отметила, что особенную ценность подход приобретает при выгорании, когда эмоциональная сфера будто заморожена, а человек функционирует исключительно на рациональных остатках ресурса.

"Искусство мягко возвращает чувствительность. Когда человек рисует или лепит, в его мозге работают сразу несколько разных зон. Нейроэстетика изучает, как искусство активирует эмоциональные центры и дофаминовую систему мозга. В момент взаимодействия с красками или формами активируется лимбическая система - она помогает мягко прожить накопившиеся чувства. Моторная кора задает ритмичные движения, а ритм, как известно, успокаивает нервную систему, в итоге падает частота пульса, уходит дрожь в руках. И вдобавок запускается выработка эндорфинов с дофамином, которые возвращают желание что-то менять", - резюмировала Мария Штань.