30 ноября 2023

30 ноября 2023 10:50

Названы пугающие мужчин женские комплексы

Мужчин могут испугать и оттолкнуть женская неуверенность в своем теле и некоторые другие комплексы, заявила клинический психолог медицинского центра "Медскан" Геляна Ширикинова. Их эксперт назвала в беседе с "Лентой.ру".

Ширикинова считает, что мужчинам не по вкусу маскулинность, присущая некоторым женщинам. По ее словам, зачастую от таких дам можно услышать: "Хочу найти себе партнера, который будет большим мужиком, чем я". На практике такая женщина не только не встретит свою мечту, но и окажется в изоляции от мужской помощи и внимания, объяснила психолог.

Собеседница "Ленты.ру" также отметила, что отпугнуть мужчин могут женщины, недовольные своим телом и комплексующие по поводу родинок, лишних килограммов и других особенностей внешности. По ее словам, люди обоих полов ищут партнеров, излучающих позитив, принимающих себя или работающих над собой без самобичевания. Рядом с постоянно комплексующим человеком растет нервное напряжение, которое со временем вызывает желание сбежать подальше.

По мнению Ширикиновой, мужчины могут избегать и тех женщин, которые выросли в неблагополучных семьях и из-за этого контролируют каждый шаг партнера. Отпугнет их и женщина с заниженной самооценкой, которая сравнивает себя с каждой знакомой избранника, подытожила психолог.

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