Мужчины рассказали о неожиданных причинах разрыва отношений

Сексолог Трейси Кокс назвала пять поступков, которые способны моментально заставить мужчину порвать отношения. Как передает Day.Az, этот список неочевидных, но веских причин для расставания публикует Daily Mail.

При составлении списка Кокс попросила мужчин рассказать о причинах разрыва, которые стали неожиданностью для них самих. Один из рассказал, что бросил невесту после того, как она грубо отпихнула и поранила старую и некрасивую собаку друзей. "Она раскрыла свою истинную сущность, грубо обойдясь с животным", - объяснил он свой поступок.

Кроме того, по словам Кокс, многие мужчины готовы моментально порвать отношения, если женщина грубо относится к членам его семьи или не поддерживает его во время семейных трудностей. "Я знал, что моя жена эгоистка, но понятия не имел насколько, пока мой 25-летний брат не получил тяжелую травму в автокатастрофе. Поначалу она поддерживала меня, но через неделю или две стала возмущаться, что я уделяю брату слишком много внимания. Она закатывала глаза, если я переживал из-за его состояния, и говорила, что он сам виноват. Я потерял к ней всякое уважение", - привела в пример Кокс рассказ еще одного мужчины.