10 декабря 2023

10 декабря 2023 10:57

Психологи выяснили, как юмор улучшает качество романтических отношений

Психологи из Сингапурского университета менеджмента изучили роль чувства юмора в продолжительных романтических отношений. Исследование опубликовано в научном журнале Psychoological Science (PSS).

Юмор давно признан желательной чертой, помогающей людям завоевать симпатию партнера на ранних стадиях ухаживания. Теперь ученые решили выяснить, как способность подмечать комичные и смешные ситуации влияет на взаимоотношения людей, которые остаются вместе уже некоторое время.

Исследователи отобрали 108 пар, находящихся в романтических отношениях не менее полутора лет. Участникам предложили вести дневник, отмечая свои впечатления от восприятия партнера каждый день на протяжении недели. Они также фиксировали свой уровень удовлетворенности отношениями. Это позволило специалистам изучить ежедневные колебания качества взаимодействий в паре.

Психологи выяснили, что юмор помогает поддерживать взаимный интерес партнеров. Согласно их выводам, юмор служит индикатором сигнализации и поддержания заинтересованности в отношениях.

"Мы обнаружили убедительные доказательства "перспективы индикатора интереса" в установившихся отношениях. В те дни, когда вы были более удовлетворены и преданы отношениям, вы находили своего романтического партнера более забавным как в тот же день, так и на следующий.

В другие дни, когда вы были менее удовлетворены и преданы своим отношениям, вы находили своего партнера менее смешным", - отметил ведущий автор исследования Кеннет Тан.

В дальнейшем психологи рассчитывают изучить влияние юмора на взаимоотношения между коллегами по работе или между родителями и детьми.

Gazeta.ru


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