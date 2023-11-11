11 ноября 2023

11 ноября 2023 11:20

Как мужчины относятся к женщинам плюс-сайз?

Историк моды Александр Васильев ответил на вопрос подписчиков о женщинах с пышными формами. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, видео он поделился в своем Telegram-канале.

Эксперт ответил на вопрос, можно ли выглядеть привлекательно с лишним весом. Он отметил, что женщины плюс-сайз, безусловно, могут быть привлекательными.

"Помните, что все мужчины делятся только на две категории: одни любят полных дам, а другие в этом открыто признаются", - объяснил Васильев.

Васильев добавил, что внешность человека - это его визитная карточка. Он уверил, что уход за одеждой и ее подбор важны для создания приятного впечатления.

В октябре стилист Александр Рогов рассказал о нескольких способах, как российские мужчины могут улучшить внешний вид. По его словам, для усовершенствования своего облика следует быть опрятным и купить один или два хороших пиджака. Также гардероб следует пополнить двумя качественными рубашками, несколькими футболками и изделиями из трикотажа, например джемпером и свитером.


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