Сальма Хайек раскрыла секрет идеальных семейных отношений — и он проще, чем ты думаешь

Личное счастье красавица Сальма Хайек нашла позже, чем другие женщины. Ей был 41 год, когда она отпраздновала помолвку с миллиардером Франсуа-Анри Пино и родила от него дочь Валентину. У мужчины уже были дети, а вот для Сальмы девочка стала первенцем.
Двумя годами позже пара сыграла свадьбу, хотя перед этим Сальма умудрилась помолвку разорвать. Но именно тогда, кажется, и были исчерпаны любые недопонимания между будущими супругами. С тех пор Хайек и Пино - редкий пример идеальной пары.
И вот как им удалось построить такие отношения.
"Когда кто-то из нас накосячит, мы никогда не ищем виноватых. Мы полностью концентрируемся на том, как решить возникшую проблему. Мы не выясняем, почему так вышло, чья это была вина. Никто не выставляет другого в плохом свете, не перекладывает ответственность. Всю энергию мы направляем на решение проблемы", - как-то призналась Сальма в интервью.