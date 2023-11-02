Сальма Хайек раскрыла секрет идеальных семейных отношений — и он проще, чем ты думаешь

Личное счастье красавица Сальма Хайек нашла позже, чем другие женщины. Ей был 41 год, когда она отпраздновала помолвку с миллиардером Франсуа-Анри Пино и родила от него дочь Валентину. У мужчины уже были дети, а вот для Сальмы девочка стала первенцем.

Двумя годами позже пара сыграла свадьбу, хотя перед этим Сальма умудрилась помолвку разорвать. Но именно тогда, кажется, и были исчерпаны любые недопонимания между будущими супругами. С тех пор Хайек и Пино - редкий пример идеальной пары.

И вот как им удалось построить такие отношения.