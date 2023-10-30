Психолог назвала три причины конфликтов на отдыхе в паре

В первом совместном отпуске пары могут ссориться по трем причинам. О них "Газете.Ru" рассказала кандидат психологических наук, научный сотрудник образовательного центра "Психодемия" и спикер курса "Кто я и чего хочу?" в Skillbox Елена Лаврова, передает Day.Az.

По словам психолога, одной из причин конфликта может стать тот факт, что пара оказалась в новой для себя ситуации.

"В повседневной жизни у каждой пары есть свои привычные сценарии: кто во сколько встает, что и когда делает. В отпуске распорядок дня может сильно отличаться от обычного. И иногда партнерам бывает тяжело приспособиться к нему", - объяснила Лаврова. Во избежание ссор она посоветовала заранее спланировать, чем вы будете заниматься на отдыхе.

Психолог добавила, что второй причиной могут стать разные ожидания от отдыха у партнеров.

"Или кто-то в отпуске планирует наконец-то выспаться, а другой, наоборот, хочет вставать с рассветом, чтобы получить как можно больше новых впечатлений. Важно уметь находить компромисс, чтобы каждому было комфортно", - сказала эксперт. Она предложила обсудить свои предпочтения перед отпуском.

Наконец, третья причина - это чрезмерная интенсивность общения.

"Может случиться такое, что партнеры не привыкли проводить много времени вместе. И если раньше какие-то особенности второй половинки не были так очевидны, то во время отпуска они могут быть особенно заметны и раздражающи", - предупредила психолог.

В таких случаях она порекомендовала иногда разделяться.

"Например, один партнер может пойти с утра в музей, а другой на местный рынок", - предложила Лаврова.