30 октября 2023

30 октября 2023 10:02

Психолог назвала три причины конфликтов на отдыхе в паре

В первом совместном отпуске пары могут ссориться по трем причинам. О них "Газете.Ru" рассказала кандидат психологических наук, научный сотрудник образовательного центра "Психодемия" и спикер курса "Кто я и чего хочу?" в Skillbox Елена Лаврова, передает Day.Az.

По словам психолога, одной из причин конфликта может стать тот факт, что пара оказалась в новой для себя ситуации.

"В повседневной жизни у каждой пары есть свои привычные сценарии: кто во сколько встает, что и когда делает. В отпуске распорядок дня может сильно отличаться от обычного. И иногда партнерам бывает тяжело приспособиться к нему", - объяснила Лаврова. Во избежание ссор она посоветовала заранее спланировать, чем вы будете заниматься на отдыхе.

Психолог добавила, что второй причиной могут стать разные ожидания от отдыха у партнеров.

"Или кто-то в отпуске планирует наконец-то выспаться, а другой, наоборот, хочет вставать с рассветом, чтобы получить как можно больше новых впечатлений. Важно уметь находить компромисс, чтобы каждому было комфортно", - сказала эксперт. Она предложила обсудить свои предпочтения перед отпуском.

Наконец, третья причина - это чрезмерная интенсивность общения.

"Может случиться такое, что партнеры не привыкли проводить много времени вместе. И если раньше какие-то особенности второй половинки не были так очевидны, то во время отпуска они могут быть особенно заметны и раздражающи", - предупредила психолог.

В таких случаях она порекомендовала иногда разделяться.

"Например, один партнер может пойти с утра в музей, а другой на местный рынок", - предложила Лаврова.


Просмотров: 140

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 3 383
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 5 129
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 7 059
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 2 652
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 6 970
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 4 045
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта

Отношения

2 сентября 2022 13:21

  • 1 628
Как начать знакомство с мужчиной

Отношения

2 сентября 2022 09:36

  • 1 541
Почему лучше быть холостяком? - МНЕНИЕ

Отношения

28 августа 2022 11:55

  • 3 991
Безответная любовь: как бороться?

Отношения

28 августа 2022 09:23

  • 4 035
Как привлечь мужчину в свою жизнь: совет психолога