29 октября 2023

29 октября 2023 09:12

Психолог предупредила о вреде дружбы с бывшими возлюбленными

Клинический психолог Юлия Жукова рассказала, что те, кто решает дружить с бывшими возлюбленными, нередко не могут начать новые отношения. Как передает Day.Az, о том, в каких случаях приятельские отношения с экс-партнерами могут быть опасны, специалистка предупредила в беседе с "Лентой.ру".

Чаще всего дружба с бывшим партнером - это эмоционально незавершенная связь, отметила Жукова. По ее мнению, в такой ситуации после расставания партнеры продолжают испытывать друг к другу романтические чувства.

В таком случае дружба с бывшим может стать проблемой для новых отношений и для жизни в целом. Часто такие дружеские отношения влекут ревность, чувство долга, обиду, грусть и надежду, что может все могло сложиться иначе. Такая дружба провоцирует стресс и затруднят личностный рост и восстановление. В то же время психолог подчеркнула, что дружба возможна, если отношения закончились без серьезных конфликтов и партнеры сохраняют взаимное уважение. По ее словам, в этом случае люди могут поддерживать друг друга и помогать друг другу.

"В любом случае расставание - это утрата, после которой люди горюют из-за несбывшихся ожиданий. Этот процесс необходимо завершить. И тогда, посмотрев на бывшего новым взглядом, можно будет решить, дружить с ним или нет", - подвела итог Жукова.


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