Микки Мауса заподозрили в разрыве с Минни Маус

Персонажу мультфильмов Disney Микки Маусу приписали разрыв с Минни Маус после 95 лет экранного брака. Об этом сообщает The Sun.

О разводе мультяшных мышей и романе Мауса с Дейзи Дак заговорили, когда студия комиксов Marvel Comics выпустила обложку комикса "Что, если", приуроченную к 60-летию серий "Мстители" и "Люди Икс".

Обложка комикса с гипотетическими сюжетами, ставшая традиционной для Marvel, демонстрирует знакомых героев Disney в непривычных для них "супергеройских" ситуациях - так, Микки Маус и уточка Дейзи Дак в костюмах Человека-муравья и Осы удирают от огромной Минни Маус.

Marvel и Disney не комментировали подозрения поклонников комиксов и мультфильмов в том, что у Дейзи Дак и Микки Мауса может случиться роман. Сам комикс выйдет в 2024 году.