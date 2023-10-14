14 октября 2023

14 октября 2023 12:37

Микки Мауса заподозрили в разрыве с Минни Маус

Персонажу мультфильмов Disney Микки Маусу приписали разрыв с Минни Маус после 95 лет экранного брака. Об этом сообщает The Sun.

О разводе мультяшных мышей и романе Мауса с Дейзи Дак заговорили, когда студия комиксов Marvel Comics выпустила обложку комикса "Что, если", приуроченную к 60-летию серий "Мстители" и "Люди Икс".

Обложка комикса с гипотетическими сюжетами, ставшая традиционной для Marvel, демонстрирует знакомых героев Disney в непривычных для них "супергеройских" ситуациях - так, Микки Маус и уточка Дейзи Дак в костюмах Человека-муравья и Осы удирают от огромной Минни Маус.

Marvel и Disney не комментировали подозрения поклонников комиксов и мультфильмов в том, что у Дейзи Дак и Микки Мауса может случиться роман. Сам комикс выйдет в 2024 году.


Просмотров: 154

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 3 324
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 5 074
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 6 997
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 2 593
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 6 910
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 3 992
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта

Отношения

2 сентября 2022 13:21

  • 1 579
Как начать знакомство с мужчиной

Отношения

2 сентября 2022 09:36

  • 1 488
Почему лучше быть холостяком? - МНЕНИЕ

Отношения

28 августа 2022 11:55

  • 3 938
Безответная любовь: как бороться?

Отношения

28 августа 2022 09:23

  • 3 965
Как привлечь мужчину в свою жизнь: совет психолога