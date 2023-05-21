21 мая 2023

21 мая 2023 09:01

Психолог объяснил, откуда берется ревность

Ревность бывает здоровой и нормальной, если она не мешает отношениям и не причиняет страданий. Однако если она становится патологической и разрушительной, это может говорить о травмах и низкой самооценке, с которыми нужно бороться. Об этом "Газете.Ru" рассказал бизнес-психолог, клинический психолог "Клиники доктора Аникиной" и автор Дзен-канала "Экологичный психолог" Станислав Самбурский. Он объяснил, почему люди ревнуют и что с этим делать, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Основная причина ревности - это низкая самооценка. Человек, который не уверен в себе и который боится, что его партнер может уйти или изменить. Такой человек не верит в то, что способен удержать любовь и внимание партнера. Он считает себя хуже многих и думает, что партнер может найти кого-то получше", - рассказал эксперт.

По его словам, низкая самооценка бывает следствием разных факторов: травматического детского или подросткового опыты, патологической привязанности к партнеру, эгоизмом и интересом только к своим чувствам, а также проецированием, когда изменить на самом деле хочет сам ревнивец.

"Все это приводит к тому, что человек становится зависимым от партнера и контролирует его жизнь. Он постоянно проверяет его телефон, социальные сети, одежду и машину на предмет подозрительных следов. Чаще этим страдают девушки, которые допрашивает своего мужчину о его встречах, звонках, поездках, знакомых. Они требуют постоянного внимания и подтверждения любви. Девушки с низкой самооценкой реагируют агрессивно или обидчиво на любое проявление интереса к другим", - сообщил Станислав Самбурский.

Он рекомендовал, если человек осознает, что его ревность неадекватна и вредит отношениям, в первую очередь поработать над своей самооценкой. Следует признать свои достоинства и таланты, перестать сравнивать себя с другими и опираться на мнение других людей.

"Доверяйте своему партнеру. Не подозревайте его во лжи или измене без оснований. Прекратите контролировать его жизнь. Каждому необходима свобода и личное пространство. Уважайте его право на общение с другими людьми. Почти всегда "пью пиво с парнями в баре" - это "пью пиво с парнями в баре". И еще один совет: развивайтесь как личность. Не делайте партнера центром вашей жизни. Имейте свои интересы, хобби и друзей", - отметил психолог.


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