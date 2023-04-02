2 апреля 2023

2 апреля 2023 12:12

Мужчины перечислили самые ненавистные женские фразы

Мужчины - пользователи Reddit - перечислили женские фразы, которые нравятся им меньше всего. Самые ненавистные выражения они назвали в разделе AskReddit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Одними из самых ненавистных, согласно комментариям и отданным им голосам пользователей, оказались слова "Нам нужно поговорить" - "Нам нужно поговорить". С вами будут говорить, и посмейте только ответить. Это не дискуссия, это лекция. И в конце вам нужно будет признать ошибку, согласиться с ней и дать ей все, что она пожелает".

Еще одним предложением, которое мужчины никогда не хотят слышать от женщин, оказалась фраза "Все в порядке" - "Это как когда мать говорит тебе "Делай что хочешь", что, совершенно определенно означает, что делать что хочешь нельзя".

А некоторые мужчины вспомнили о женских попытках скрыть измену, прикрываясь дружбой - "Он просто друг" должна возглавлять список".


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