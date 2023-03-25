Как завершить отношения с минимальными потерями для психики?

Завершение отношений с партнером и развод относятся к так называемой травме отношений и являются наиболее часто обозначаемым типом психотравм, переживаемых людьми в течение жизни. Рушится привычный уклад жизни, выстроенная система ценностей и представлений, настигает разочарование, теряются прежние смыслы. Вместе с тем, как именно вы пройдете этот кризисный этап, как долго он будет длиться и с чем вы из него выйдете зависит от вас. Психолог и коуч Дарья Благославова делится советами, как расстаться с некогда любимым человеком с минимальными потерями для своей психики.

Проживание утраты

Какими бы ни были отношения в браке, они несли определенный функциональный смысл и были частью вашей жизни. Поэтому проживание утраты отношений и горевание по этому поводу необходимы как символический акт, без которого невозможно их завершение для вашей психики. Не сопротивляйтесь эмоциям, которые возникли у вас вследствие разрыва отношений и постарайтесь понять, что именно вы сейчас чувствуете. Это может быть злость, негодование, ярость, боль, стыд, вина или что-то еще. Важно разрешить себе испытывать по этому поводу все что угодно, так как за каждой эмоцией стоит ваша важная потребность, которая не была удовлетворена.

Конечно, любое функциональное изменение в нашей жизни требует от нас определенных действий и собранности. Но как совместить это с проживанием таких непростых эмоций? Выделите себе определенное время в течение дня для таких эмоций. Пусть это будет 15 минут, но каждый день в одно и то же время в спокойной обстановке. Вот именно в эти 15 минут можно дать волю своим эмоциям в полной мере (слезы, вербальная агрессия, выраженная на бумаге или вслух, физическое отреагирование на неодушевленных предметах: груша в спортивном зале, подушка и т.п.). Через некоторое время ваш мозг поймет, что и эти эмоции ему доступны и он может их контролировать. Так, они найдут выход и не будут заблокированы, а вместе с тем, вы не будете охвачены эмоциональными переживаниями повсеместно.

Длительность

Травмирующее событие развода может напоминать о себе и в отдаленной перспективе. Зачастую человек самостоятельно стремится мысленно вернуться в прошлое, где черпает новую порцию боли. В чем же причина такого стремления? Ведь если с партнером было хорошо, то вспоминая его, настроение должно улучшаться, как если вспоминается приятное путешествие, которое, конечно, больше никогда не повторится. А если с партнером было плохо, то тем более непонятно, что вызывает негативные чувства после ухода от разрушающих отношений.

Дело в том, что отказ от трудных эмоций, невозможность их вынести приводит к идеализации прошлого, постоянному возврату к нему. Вы также не можете расстаться с прошлым в ситуации незавершенности, иногда которую сами и создали. Не сказали, что хотели, не выяснили причину, не проявили естественную реакцию гнева или злости. Так отношения закончились фактически, но не для вашей психики. Здесь необходимо завершить незавершенное с партнером или в кабинете психолога, так как без этого не возникнет принятия, а значит вы не дадите себе шанса на новые отношения.

Осознание себя и своих отношений

Во времена, когда брак разрушился, один или оба партнера часто задаются вопросами: "Во что я ввязался/ввязалась?"; "Когда было начало конца?". Такие вопросы могут мучить людей годами, по мере того как они изо всех сил пытаются служить своим убеждениям. Тем не менее, начало конца часто наступает задолго до того, как люди вступили в брак, так как часто именно неосознаваемые убеждения и предположения каждого из партнеров о том, что значит быть женой или мужем изначально противоречат друг другу. Такие неосознаваемые убеждения привязывают партнеров друг к другу и к браку способами, которые редко замечаются или понимаются - до тех пор, пока боль от ощущения себя пойманным, искалеченным или измученным от попыток жить согласно им не прорывается в сознание. За чем и следует развод, который по сути был предопределен с самого начала.

Признание ситуации развода как существующей и произошедшей с вами, проживание эмоций от утраты отношений и их завершения дает вам возможность обратиться к самому себе и задать себе вопрос: "Кто я?". Для чего вы выбрали этого мужчину и какой этап своего становления вы прошли вместе с ним. Дело в том, что мы притягиваемся на определенные качества другого человека, чтобы решить задачи своей личности. В женщине эти задачи продиктованы ее "мужской" частью. Не выполнив какую-то из задач, вы всегда будете тяготеть к определенным качествам в мужчине, желая их восполнения. Так, в юности женщина решает вопрос о том, что она женщина, она желанна. Парень, который видит в ней женщину, выделяет из других и сам уже обладает мужественностью, может рассчитывать на ее взаимность. Такие мальчики часто "крутые", не такие, как все, красивые и смелые. Уже позднее, начиная с двадцатилетнего возраста мы стремимся узнать свою индивидуальность. В приоритете мужчина, который расскажет женщине о ней самой, то, чего она не знала. В ход идут и стихи, и песни, умение говорить глазами и текстами. Начиная со среднего возраста нам важно укрепление "мужской" части. Наше внимание приковывают лидеры, надежные и крепкие, они умеют вести за собой - начальники, руководители. Преодолев середину жизни возникает стремление к поиску глубины, смыслов, высокой духовной связи. Не всегда все это можно получить с одним мужчиной и в одних отношениях.

Что именно из этого вы получали в вашем браке, к чему вы стремились в отношениях с ним и получилось ли у вас достичь этого для своей личности? В ситуации развода у вас есть возможность проанализировать, чего именно вы хотели вступая в отношения с бывшим мужем, а чего хотите теперь, имея шанс приобрести это уже с другим партнером. Но не поняв к чему именно вы стремились в прошлых отношениях, вы с большой вероятностью можете наступить на те же грабли. Отношения с другим - это во многом внутренняя работа, которую вам необходимо сделать. Важно понимать, что другой не должен заменить вам вашей внутренней работы, недостаточно просто примкнуть к качествам, которые привлекли к мужчине, а важно развивать их в себе.

Трансформация потерянных отношений в ресурс, отказ от обесценивания и идеализации, а также понимание важности данного опыта для вашего становления могут стать опорой и поддержкой на этом непростом жизненном этапе.

thesymbol.ru