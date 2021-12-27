Как любить мужчину: полезные советы

Любить - это искусство. У каждого своя любовь, свои пороги принятия и непринятия, но все же есть некоторые моменты, к которым стоит прислушаться.

1. Всегда помни о цели ваших отношений

Цель любых отношений состоит в том, чтобы обеспечить комфорт себе и своему партнеру. Вам должно быть хорошо вдвоем, и именно к этому всегда нужно стремиться. Вспоминай об этом каждый раз, когда тебе захочется покритиковать его образ жизни, друзей, взгляды, поспорить с ним, затеять ссору. Подумай дважды: стоит ли в данной ситуации доказывать свою правоту (кстати, тебе может только казаться, что ты права) и при этом лишать радости и покоя любимого человека? Очень часто женщина сама придумывает проблему и в ходе конфликта умудряется раздуть ее до масштаба глобальной. Кому это надо?

2. Хвали его

Похвала приятна всем, она действует как мотиватор и доказательство того, что ты видишь в любимом человеке позитивные стороны, болеешь за него и ценишь то, что он делает. Не будь сварливой мамой или вечно недовольной женой - это не лучший способ сказать человеку о своей любви.

3. Не устраивай скандал на людях

Для мужчины крайне важно сохранять лицо, а когда жена начинает оскорблять и унижать его при его же друзьях, родственниках или даже при незнакомых людях, это воспринимается как нож в спину. Он может простить, но никогда не забудет такого поведения, и рано или поздно это выльется в ворох неприятностей. Если чувствуешь недовольство - потерпи до дома и выскажи свои претензии один на один, без свидетелей. А к этому времени тщательно обдумай и взвесь все, что собираешься сказать.

4. Не части с "зайками"

Мужчина - существо суровое и таковым себя представляет и позиционирует, и есть вероятность, что твои "зайки", "коти" и "муси", сказанные в его адрес, ему не очень-то и приятны. Старайся избегать уменьшительных суффиксов или хотя бы поинтересуйся, как он относится к тому, что ты называешь его "птенчиком".

5. Поддерживай его начинания

Ты должна стать надежным тылом для своего мужчины, а не монотонной "пилой", которая только и знает, что критиковать. Любые увлечения, которые есть у мужа, нужно поощрять, иначе он может утратить вкус жизни и обвинит в этом тебя (к слову, совершенно справедливо). Если его увлечение не наносит ощутимого ущерба семейному бюджету - не мешай. А еще лучше - поучаствуй и прояви интерес, он это обязательно оценит.

6. Не забывай о себе

Если на свадебных фото ты стройная блондинка, а через пять лет брака накопила лишних 10 килограммов на боках и предпочитаешь пучки укладкам - не удивляйся, что муж начнет обращать внимание на других женщин. Сейчас ты, вероятно, пропустишь этот совет мимо ушей, но вот любопытный факт (чистая статистика): около половины женщин перестают уделять своему внешнему виду столько внимания, как это было до замужества. Есть о чем задуматься.

7. Отдай ему главенство

Правильно говорят, что мудрая жена - это вовсе не голова, а шея. Не пытайся тянуть на себе все, отдай бразды правления в мужские руки и наслаждайся своим безответственным досугом. Лучше пусть он будет ценить твое мнение и периодически обращаться за советами, чем бороться с тобой в гонке за лидерство.

8. Говори о важных вещах прямо

Мужчины не любят намеков, им нужна прозрачность, и это касается всех сфер жизни. Не нужно деликатно намекать на что-то, чего тебе хотелось бы. Лучше скажи прямо, о чем думаешь, так вам будет проще добиться понимания.

9. Не стремись стать центром его вселенной и не строй ему пьедестал

Не ограничивайте друг друга в вашем стремлении развиваться и общаться, проводить досуг отдельно друг от друга. Каждому человеку необходимо свое пространство, а когда его нет, возникают "тиски", от которых хочется избавиться. Если ты хочешь, чтобы мужчина стремился домой после таких встреч, а не сбегал из дому при каждом удобном случае - не держи его на "коротком поводке", это вызывает агрессию и желание оказать сопротивление.

10. Готовь

Готовь. Ты можешь сколько угодно слышать от своих подруг "Я не готовлю, муж меня от этого избавил", "У нас готовит домработница", "Готовит мама, я к кухне не прикасаюсь", но сама так не делай. Как бы там ни было, приготовление завтрака или ужина - это не только банальная потребность в еде, это проявление заботы и любви. Пускай тебе мешает занятость и ты не можешь делать это ежедневно, но по выходным обязательно готовь для мужа что-то вкусненькое.

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