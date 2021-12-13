Жить в стиле хюгге - 8 датских секретов счастья

Что такое хюгге и как его достичь, рассказывает в своей книге "Hygge. Секрет датского счастья" Майк Викинг, основатель Института исследования счастья в Копенгагене.

Согласно данным социологических опросов, датчане оказываются самыми счастливые людьми в Европе. Кроме того, они регулярно встречаются с друзьями и родными и чаще других ощущают покой и умиротворение.

Казалось бы, поводов для радости у датчан не больше, а то и меньше, чем у других европейцев. Климат в Дании не райский, темнеет рано, цены высокие, налоги астрономические, работать приходится много. Однако у датчан есть то, чего нет у жителей других стран: жизненная философия под названием "хюгге", которая укладывается в несколько немудреных правил.

"Хюгге" происходит от норвежского слова, означающего благополучие, благосостояние. Сегодня интерес к нему во всем мире растет. Журналисты путешествуют по Дании в его поисках, в одном из колледжей Великобритании преподают курс датского хюгге, по всему миру появляются пекарни, магазины и кафе в стиле хюгге. Но как же создать его? Секретов не так много.

1. СДЕЛАЙТЕ ДОМ И ОФИС УЮТНЫМИ

Датский дизайн считается минималистичным. В интерьере датчане предпочитают светлые оттенки: белый, серый, пыльно-голубой. При этом они много внимания уделяют мягкому освещению, часто используют свечи (даже днем), и обожают украшать дома милыми деталями. Свечи, абажуры, мягкие подушки и пледы, картины на стенах, полки с любимыми книгами, керамическая посуда - эти мелочи создают уют и комфорт.

Одно из обязательных условий хюгге - быть добрым к себе, баловать себя и давать себе и другим возможность отступить от здорового образа жизни

При этом элементы декора не должны быть вычурными или роскошными. Скорее, они должны радовать глаз, оставаясь незаметными. Немаловажны и тактильные ощущения.

Датчане отдают предпочтение натуральным материалам, к которым приятно прикоснуться, - дереву, шерсти, льну, глине. Попробуйте с помощью нехитрых приемов сделать дом и офис местами, куда хочется приходить, и вы сразу почувствуете себя счастливей. На это действительно стоит потратить время и силы.

2. ПРИГЛАШАЙТЕ ГОСТЕЙ

Общение с друзьями и родными в социальных сетях никогда не заменит реального. Майк Викинг нашел этому факту простое объяснение: "Кто-то кладет руку вам на плечо, целует вас или гладит по щеке, и вас немедленно наполняет спокойная радость. Прикосновение высвобождает окситоцин, который вызывает у нас чувство счастья и уменьшает ощущение стресса, страха и тревоги".

Поэтому хюгге в полной мере можно ощутить только в кругу близких людей, с которыми можно расслабиться и побыть собой. Встречаться с ними лучше дома, а не в кафе или ресторане. Чем не повод завести традицию собираться всей семьей на воскресный ужин или приглашать друзей субботним вечером поиграть в настольные игры? Телефоны и другие гаджеты на этот период, конечно, лучше отключать.

3. НАУЧИТЕСЬ ВКУСНО ГОТОВИТЬ

Этот пункт вытекает из предыдущего. Уютные домашние посиделки подразумевают вкусное угощение. И это не размороженная пицца и не суши на заказ. Чтобы ощутить хюгге, нужно научиться печь вкусные пироги с корицей, готовить рагу, пряный глинтвейн и горячий шоколад.

"Высокий уровень потребления мяса, кондитерских изделий и кофе в Дании непосредственно связан с хюгге, - пишет Майк Викинг. - Одно из обязательных его условий - быть добрым к себе, баловать себя и давать себе и другим возможность ненадолго отступить от принципов здорового образа жизни. Сладости - это хюгге. Выпечка - это хюгге. Кофе и горячий шоколад тоже. А вот морковные палочки - уже не очень".

Кроме того, готовить пищу по-датски - это значит наслаждаться неторопливостью и всеми этапами процесса. Выбрать рецепт из книги, пойти на рынок и купить самые лучшие ингредиенты, привлечь к готовке других членов семьи, а потом всем вместе наслаждаться потрясающим ароматом, доносящимся из духовки.

4. СТАНЬТЕ АКТИВНЕЙ

Датчане любят вкусно и сытно поесть, но ожирением страдает лишь небольшой процент населения. Секрет заключается в активном образе жизни. И это не изнурительные тренировки в фитнес-клубе. Это движение, которое приносит удовольствие, преимущественно на свежем воздухе. Семейные прогулки по горам, скандинавская ходьба, велосипедные походы.

К слову, на работу большинство датчан предпочитает добираться на велосипеде. Климат в этой стране, как и у нас, не самый для этого благоприятный. Но пробки на дорогах и толкотня в общественном транспорте - это стресс, а велосипед - это хюгге. А все остальное - вопрос правильной экипировки.

5. НОСИТЕ КОМФОРТНУЮ ОДЕЖДУ

К счастью, модные дизайнеры, возможно, сами того не подозревая, еще несколько сезонов тому назад взяли хюгге на вооружение. Кроссовки и лоферы вместо туфель на каблуке, уютные пальто-oversize вместо коротких курток, худи, теплые свитеры, мягкие шарфы, длинные кардиганы, широкие брюки и т.д.

Все, конечно же, из натуральных, приятных на ощупь тканей. "Датская мода лаконична и элегантна и не требует больших усилий. Она соединяет в себе лучшие качества хюгге и минималистского функционального дизайна", - старается объяснить суть Викинг.

6. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ПРОСТЫМИ РАДОСТЯМИ

Самые лучшие вещи в жизни нам достаются даром. Красота окружающего мира, смех детей, улыбки близких, спокойный вечер дома с любимым человеком или с хорошей книгой - именно эти моменты составляют счастье жизни. И нужно уметь ценить их, а не материальные блага.

Сладости - это хюгге. Выпечка - это хюгге. Кофе и горячий шоколад - тоже. А вот морковные палочки - уже не очень

"Простота и скромность - главные составляющие хюгге. Разглагольствовать о своих достижениях и сверкать "Ролексом" - значит не только демонстрировать дурной вкус, но и портить хюгге", - пишет автор и продолжает: "В чашке чая больше хюгге, чем в бокале шампанского, в настольных играх - чем в компьютерных, в приготовленной еде - чем в покупной. Возможно, хюгге невыгодно для рыночного капитализма, зато полезно для личного счастья".

7. ЗАВЕДИТЕ ХОББИ

Жизнь не может ограничиваться только работой и семейными хлопотами. Очень важно, чтобы у вас было творческое занятие, которое приносит удовольствие, - оригами, вязание, гончарное дело, рисование акварельными красками, составление цветочных композиций. Бонус: пока руки заняты, вы можете побыть наедине со своими мыслями.

8. ПОМНИТЕ О ЧУВСТВЕ МЕРЫ

Хюгге прославляет простые удовольствия. Но это не означает, что не надо себя ограничивать. 10 сладких булочек с корицей - это уже не хюгге, а пищевое расстройство. Ведь даже после пятой ощущение удовольствия теряется. Поэтому датчане выделяют определенное время, чтобы посмаковать то, что им нравится. Например, выходной день. "Сладость запретного плода - неотъемлемая часть ритуала хюгге", - поясняет автор.

elle.ua