Как любят воздушные знаки Зодиака?

Воздушные знаки Зодиака - Близнецы, Водолей и Весы. Именно стихия воздуха является той энергией, которая управляет людьми, рожденными под этими созвездиями.

Представители воздушных знаков интеллектуальны, обаятельны и коммуникабельны. Также нередко в их поведении присутствует легкомысленность, рассеянность и поверхностность.

Когда они влюбляются, то привносят в союз свою воздушную интеллектуальную энергию. Им нравится находиться в отношениях, они любят романтику и свидания. При этом не испытывают проблем с поиском нового партнера, за что следует благодарить отличные коммуникативные качества и природное обаяние. Им нужен человек, который станет для них не просто достойным собеседником, но и будет стимулировать их интеллектуальное развитие.

Близнецы обладают бесконечной любознательностью, поэтому хотят встретить человека, демонстрирующего такую же тягу ко всему новому, как и они сами.

Весы умеют наладить общение с другими людьми самым приятным и привлекательным способом. По мере возможности стараются избегать больших ссор и конфликтов.

Водолей обладает способностью открывать перед другими новые перспективы, о которых те даже не догадывались.

Воздушные знаки в отношениях могут быть как лидерами, так и занимать ведомую сторону. Они могут сочетать в себе оба варианта, ведь самое главное для них - это найти партнера, с которым они будут чувствовать глубокую интеллектуальную связь.

Если сравнивать воздушные знаки, то лучшими кандидатами для построения серьезных отношений являются Весы. А, например, Водолею удобнее вступать в отношения без обязательств, во всяком случае до тех пор, пока на его пути не встретится действительно особенный в его понимании человек.

Представители воздушных знаков умеют вскружить голову объекту ухаживаний. Они могут писать стихи, любовные письма, петь серенады под окном и прочее. При этом они получают удовольствие, часами просиживая с любимым человеком в каком-нибудь тихом месте, и наслаждаясь беседой.

Воздушная стихия - интеллектуальна, поэтому общение для этих трех знаков может выступать в качестве любовной прелюдии. Путь к их сердцу лежит через содержательный разговор. Им нужна страсть, причем не только физическая, но и ментальная. Когда они не чувствуют, что другой человек способен возбудить их мысль, они быстро теряют интерес.

Интеллектуальный подход к отношениям позволяет представителям воздушных знаков защищать себя на эмоциональном уровне, сохраняя разумную дистанцию с потенциальным партнером.

Бывают периоды, когда Весы, Близнецы и Водолеи чувствуют настоящую боль после разрыва, но их спасает то, что они быстро снова увлекаются. Это им нужно для того, чтобы либо забыть бывшего/бывшую, либо причинить им боль. Однако чаще всего они действительно увлекаются кем-то определенным, отрезая себя на эмоциональном уровне от прошлых отношений.

Если вам удалось построить крепкие отношения с представителем воздушных знаков - это означает, что рядом с вами по-настоящему близкий и верный человек. С ним вы можете в любой момент поделиться своими планами, мыслями и просто поговорить о чем угодно. Он сделает вашу жизнь максимально разнообразной и интересной, каждый день открывая новые миры.

Сluber.com.ua

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