12 апреля 2026 11:58

Названа неочевидная причина пигментных пятен на лице

Причиной появления пигментных пятен на коже лица может быть не только солнечный свет, но и синее излучение от экранов гаджетов. Оно глубже проникает в кожу, нарушая работу клеток. Об этом "Газете.Ru" рассказала Рина Уразаева, врач-дерматолог высшей категории клиники "Будь Здоров" в Уфе, передает Day.Az.

Врач объяснила, что за цвет кожи отвечает пигмент меланин, который вырабатывают клетки меланоциты. Когда их работа нарушается, появляются участки темнее (гиперпигментация) или светлее основного тона.

Пигментные пятна часто вызывает избыточное воздействие ультрафиолетового (УФ) излучения, которое стимулирует усиленную выработку меланина.

"Мы привыкли винить солнце, но у него есть "помощник" - высокоэнергетический видимый свет (HEV), или синий свет. Его излучают экраны смартфонов, планшетов и светодиодные лампы. HEV-излучение проникает в кожу глубже UVA-лучей и запускает выработку меланина. Пигментация от него сохраняется до трех месяцев", - предупредила Уразаева в беседе с "Газетой.Ru".

Эксперт также добавила, что неоднородный тон кожи может быть следствием ожогов, акне, возрастной пигментации и мелазмы (хлоазмы) - при этой патологии возникают серые или коричневые симметричные темные пятна на лбу и скулах.


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Красота

21 сентября 2025 06:18

  • 2 436
Раскрыт точный механизм появления морщин

Красота

18 марта 2025 17:03

  • 3 878
Чем может быть опасно гидрофильное масло?

Красота

6 мая 2023 00:06

  • 10 569
Раскрыты секреты идеальных образов Кейт Миддлтон

Красота

3 февраля 2023 11:47

  • 14 838
Как правильно ухаживать за кожей и определять её типы - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Красота

25 января 2023 10:49

  • 16 351
Одеть белый халат и взять в руки шприц не значит, что вы врач - косметолог Севиндж Абдуллаева