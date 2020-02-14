8 удивительно простых секретов создания счастливых отношений

"Замечательные отношения становятся такими не потому, что вы невероятно любили друг друга в самом начале, а потому что вы любите друг друга сильнее с каждым годом", - неизвестный автор.

Любовь волшебна. Любовь - это счастье. Любовь - это величайший дар, который мы только можем получить в этой жизни... Но еще она способна доставить великое множество неприятностей. Отношения с любимыми людьми могут оказаться действительно сложными и потребовать много сил и терпения.

Так что же делать, если мы хотим построить крепкие и счастливые отношения? В этой статье вы найдете несколько простых и эффективных, но не всегда очевидных советов.

1. Реагируйте на вашего партнера.

Исследования доктора Джона Готтмана указывают на то, что успешными становятся именно те семейные союзы, где партнеры откликаются на просьбы об общении примерно в 86% случаев. Пары же, которые рано или поздно расстаются, делают это лишь в 33% случаев.

Если хотите, чтобы ваши отношения были длительными, всегда обращайте внимание на то, что партнер говорит или делает. Как показывают исследования, дело вовсе не в том, что расставшиеся пары часто ссорились, - нет, дело в том, что они выказывали слишком мало привязанности и эмоциональных реакций в отношении друг друга, и именно это в конечном итоге приводило к разрушению отношений.

2. Цените и заботьтесь друг о друге.

"Самые счастливые отношения основаны на двух умениях: умении найти общие черты и умении уважать различия", - неизвестный автор.

Партнеры, которые вкладываются в отношения на все 100%, неизбежно видят друг друга преимущественно в положительном свете. Неважно, находятся они рядом или на разных концах планеты, они все равно думают о положительных качествах своих вторых половинок и выражают свою любовь всеми доступными способами.

3. Всегда ставьте ваши отношения на первое место.

Это значит, что желания и потребности партнера должны для вас значить не меньше собственных. О, это вовсе не означает, что вы должны удовлетворять их в ущерб себе. Но нужно уметь прислушиваться к тому, что хочет от вас партнер. Важно, чтобы он знал, что их реализация очень важна для вашего счастья.

4. Подпитывайте любовь и уважение.

Счастливые пары испытывают искреннюю, глубокую благодарность к своим партнерам. Они не только любят друг друга, но и по-настоящему уважают, даже во время ссор и разногласий (а может быть, особенно во время ссор и разногласий).

"Здоровые отношения построены на нерушимом доверии", - Бо Мирчофф.

5. Станьте лучшими друзьями.

Если у вас есть в наличии все перечисленные выше ингредиенты, то вы с легкостью поймете, почему люди в счастливых парах искренне считают, что они не могли связать свои жизни с лучшим человеком, чем тот, с которым они рядом.

Если ваши отношения связаны не только любовью, но и настоящей дружбой, они смогут выстоять даже в самой жуткой буре. Пары, взрастившие между собою настоящую дружбу, не страшатся испытания, и порою просто смеются вместе прямо им в лицо.

"Романтические отношения можно назвать полноценными лишь в том случае, когда вы можете рассказать друг другу все, от начала до конца - без тайн и лжи", - неизвестный автор.

6. В случае возникновения конфликта всегда старайтесь докопаться до его причины.

Прежде, чем счастливые пары переходят к активным действия по решению общих проблем, они стараются взглянуть на них с позиции друг друга. Они понимают, насколько важно разобраться в эмоциях друг друга прежде, чем пытаться браться за сами проблемы.

7. Осознайте, что вы все-таки отдельные личности.

Да, вы с вашим партнером неразрывно связаны во многих вопросах, и в особенности это касается близости и комфорта... Но вы все-таки должны быть достаточно независимы, чтобы не забывать о собственных интересах, и выражать свою точку зрения открыто, вежливо и честно - даже если она не нравится партнеру.

8. Добивайтесь спокойствия, стабильности и безопасности.

Стабильные и безопасные отношения подобны глади огромного озера. Если же в отношениях нет ни стабильности, ни безопасности, они больше похожи на американские горки с огромными взлетами и падениями.

Сluber.com.ua

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