Как спорить с любимым?

Реальность такова, что практически у каждой пары, имеющей опыт в отношениях, есть темы для спонтанных раздоров и хотя бы один Главный Спор, к которому вы возвращаетесь снова и снова. Например, понятие о чистоте в квартире или привычка опаздывать - темы для вялотекущих конфликтов в фоновом режиме, всегда готовых разгореться не на шутку. Психологи считают, что справиться со случайными проблемами куда проще, чем с хроническими, но в обоих случаях могут помочь два свежих совета от экспертов по парным разногласиям.

ВМЕСТЕ - СИЛА

Пока спор не разгорелся до серьезных масштабов, возьмите тайм-аут иоцените, насколько вы взаимосвязаны в этом конфликте.

Психолог Северо-Западного университета Эли Финкель, автор бестселлера "Брак "все-или-ничего": как работают лучшие браки" (The All-or-nothing Marriage: How the Best Marriages Work), утверждает, что ключ к разрешению спора в принятии "конфликтной взаимозависимости" - степени вовлечения, с которой решение проблемы требует отдачи с обеих сторон.

Хороший пример - покупка квартиры. Скажем, один из партнеров предпочитает отремонтированное или новое жилье, а другой не прочь сэкономить сейчас, но со временем вложиться в ремонт. Чтобы прояснить ситуацию, тема спора необязательно должна быть столь серьезной - суть в том, что в подобных случаях проблема не сдвинется с мертвой точки без совместного решения, и ваша взаимозависимость очень высока. Вы можете, конечно, поорать друг на друга, но в душе понимаете, что тут требуется более гибкая тактика. Точно так же, как вы не можете единолично выбрать квартиру для вас двоих, вы не сможете пойти на ужин, пока не договоритесь о том, куда идти.

Другое дело - споры с минимальной взаимозависимостью, нечто связанное с эгоистичными проблемами, которые имеют отношение к одному из вас. Например, ваш партнер упорно оставляет тарелки в раковине вместо того, чтобы сразу убрать их в посудомоечную машину. Правда же, тут необязательно искать компромисс - очевидно, что он (она) виноват, и конфликт был бы исчерпан, если бы тарелки отправлялись по назначению?

Доктор Финкель провела исследование, где 675 добровольцев описывали свой "хронический" спор с партнером. Когда уровень взаимозависимости был высок, испытуемые старались решить конфликт с позиции сотрудничества, стараясь прийти к взаимному согласию. С другой стороны, споры, где добровольцы ощущали себя вне проблемы, решались в жестком отстаивании позиций, демонстрации недостатков партнера, что нередко звучало обидно и негативно влияло на отношения. В целом в первом случае опрашиваемые были гораздо более удовлетворены результатом конфликта и чувствовали себя счастливее.

"Здоровые конфликты, - резюмирует Финкель, - те, что являются временным препятствием, а не соревнованием. Идея в том, чтобы попытаться в спорах отталкиваться от "взаимозависимой" перспективы". Подумайте, есть ли способ перефразировать проблему в своей голове (если, конечно, вы не мечтаете согнуть партнера в бараний рог) ради того, чтобы остановить надоевший конфликт. Даже если вернуться к примеру тарелок в раковине - спросите партнера, что вы можете предпринять вместе, чтобы извести привычку, которая сводит вас с ума?

МЫСЛИТЕ ШИРЕ

Конфликты способны развивать и укреплять отношения, если вы примете факт, что даже идеальные партнеры учатся понимать друг друга.Этот совет связан с так называемой отношенческой теорией мышления - областью исследований Кэрол Двек, психолога из Стэнфорда. Суть в том, что люди склонны подходить к жизни одним из двух способов: по теории Двек, те, кто обладает "фиксированным" мышлением, считают, что способности и черты человека остаются более или менее неизменными в течение всей жизни, в то время как люди с "развивающимся" мышлением думают, что ситуации могут со временем меняться к лучшему.

Люди с фиксированным, или, как его еще называет Кэрол, фатальным, мышлением уверены, что смысл жизни - поиск второй половинки, идеального партнера. Верный выбор не предполагает споров и конфликтов - вы либо совместимы, либо нет, и все тут. Те, кто наделен развивающимся мышлением, верят, что мир изменчив и отношения - безграничное поле, где совместимость можно развить до таких же пределов.

В своей книге "Мышление: новая психология успеха" (Mindset: New Psychology of Success) Двек объясняет: "В фиксированном мышлении все волшебным образом происходит через идеальную любовь. Если вам повезло и вы нашли родственную душу, конфликты исключены. А если проблемы возникают, значит, система дала сбой и вам предстоит еще один раунд проб и ошибок, пока вы не сделаете верный выбор. Для тех, кто смотрит на мир с позиции развития, пройти через трудности в отношениях вовсе не сигнал "о боже, мы несовместимы!", а возможность учиться понимать друг друга и укреплять отношения посредством разрешения конфликта".

Трактовка споров как возможностей звучит позитивно - хотя мы знаем, что легче сказать, чем сделать. Даже с очень близкими людьми порой проще признать крах совместной жизни, чем выйти на конструктивный виток конфликта. Тем не менее, взгляните на спор с другой стороны: это хорошее упражнение, которое делает вашу пару лучше и гармоничнее, активно продвигая на пути взаимопонимания. Просто попробуйте.

Elle.ru

