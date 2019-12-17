Как привить ребенку мораль и нравственность? - Советы психолога

Родители заботятся, в основном, о том, чтобы дети были здоровы, сыты, одеты-обуты, об их физическом и умственном развитии, успехах в учебе, но считают, что "хорошими людьми" они как бы станут сами. В нынешние времена особый упор делается также на успешную карьеру и материальное благополучие. А как же порядочность, честность, духовность, совесть, наконец?

Тут надо подчеркнуть, что психолог Юлия Гиппенрейтер, как и во всех ее публикациях, и ее соавтор муж Алексей Рудаков в книге "Каким человеком вырастет ваш ребенок?" вовсе не пытаются брать на себя роль моралистов и навязывать мамам и папам какие бы то ни было нормы поведения. Они объясняют закономерности развития нравственных качеств детей и рассказывают о методах, с помощью которых взрослые могут помочь детям в этом. Ну, вот, скажем, одна из главных проблем: контролировать ли ребенка постоянно или, наоборот, предоставить ему больше свободы и самостоятельности?

Авторитарность и авторитетность

"Какая свобода?! - возмутятся сторонники тотального надзора. - Ребенок разболтается, свяжется с плохой кампанией, а там, глядишь, наркотики!.." Такой подход - "в духе прошлых традиций", убеждены Юлия Гиппенрейтер и Александр Рудаков. Вместе с тем они явно не приветствуют и другую крайность, о чем говорят в главе "Авторитарность и авторитетность".

"Авторитарный родитель или учитель, - пишут они, - уверен в своей безусловной правоте, не обращает внимание на состояние или трудности ребенка. Он преимущественно сконцентрирован на себе, на своем праве настаивать. Личность воспитанника не учитывается, он подвластное существо". Конечно, это отрицательно сказывается и на формировании ребенка. Стиль воспитания серьезно влияет на развитие его морали. У детей авторитарных родителей превалирует страх, они чаще пытаются скрыть что-то, утаить от родителей, а дети авторитетных родителей чаще испытывают чувство раскаяния, сожалеют о том, что совершили. Отсюда возникает еще одна дилемма, еще один вопрос: наказывать ребенка за тот или иной "проступок" или объяснять, что в нем плохого?..

Авторы книги предлагают ответить на этот и подобные вопросы родителям, которые будут читать их книгу, разбирая множество конкретных ситуаций и подчеркивая при этом, что совершенно однозначных ответов здесь нет, - хотя бы потому, что дети разного возраста по-разному воспринимают одни и те же ситуации и реакцию на них родителей. В любом случае родителям, нужно "с пониманием относиться к особенностям психики и возможностям ребенка, - пишут Гиппенрейтер и Рудаков, - не завышать своих ожиданий, сохранять общий дружелюбный тон общения".

Обманывать или ябедничать?

Вот краткий пересказ одного приведенного в книге эпизода. Два брата - старший и младший - вместе выходят из дома утром и идут в школу. На улице холодно, но старший никак не хотел надевать шапку. Мама все-таки настояла. Но мальчишка, едва они с младшим братом свернули за угол, тут же снял шапку и положил ее в карман. Когда они вернулись со школы, мама спросила младшего: "Твой брат случайно шапку на улице не снимал?"

В книге приведены несколько вариантов ответа, и ребенку, с которым вы будете анализировать эту ситуацию, предлагается выбрать один из них и объяснить, почему он выбрал именно такой вариант:

1. Он снял шапку, как только мы вышли на улицу,

2. Нет, не снимал,

3. Я не видел,

4. Я не знаю.

Ситуация не простая. Обмануть маму - или выдать брата (наябедничать, донести)? Ответы 3 и 4 не спасают: это тоже ложь, хотя и в более смягченной форме.

Разумеется, авторы книги не оставляют эту историю, как и все другие, без комментария, адресованного родителям. "Для детей старше 7 лет в подобных ситуациях нет хорошего ответа", - подчеркивают они и добавляют: "Родителям лучше воздержаться от вопросов, толкающих детей к доносительству".

dw.com

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