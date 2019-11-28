«Священные» вещи в отношениях, о которых следует молчать

Не о всём, что происходит дома, следует рассказывать. Если вам дороги ваши отношения - запомните это навсегда.

Это означает, что некоторые аспекты вашего супружества или отношений - действительно "священные". Это частная жизнь, куда посторонним вход строго-настрого воспрещён!

У всех нас имеются друзья и подружки. Мы часами болтаем с ними обо всём на свете, делимся секретами и мечтами. Соблазн рассказать им какие-то слишком уж личные и интимные вещи - настолько велик, что удержаться временами практически невозможно.

Запомните: даже если вы уверены на все 100 %, что ваш друг никогда и никому ничего не расскажет - остановитесь. Дело в том, что сам факт того, что вы открыли свои секреты - может нанести непоправимый урон вашим отношениям. Вы рискуете разрушить тот волшебный мир близости и родства, который так непросто выстраивали вместе с партнёром. При этом, заметьте, сделаете это по собственной глупости.

Итак, о чём никогда и никому не следует рассказывать, если вы дорожите своими любимыми?

1. О том, что касается физической близости

Всё, что касается близости - касается только вас с партнёром. Любые разговоры, намёки или шутки на эту тему с другими людьми, какими бы близкими они вам ни казались, категорически противопоказаны. Это значит, что существует жесточайшее "табу" абсолютно на всё: на рассказы о том, как часто вы "этим занимаетесь", о сексуальных фантазиях, проблемах и смешных моментах и прочее.

Дело в том, что если начнёте обсуждать эти вещи с другими, то ваша близость утратит свою глубину и волшебство. При этом не имеет значения, насколько важными были детали, в которые имели неосторожность посвятить кого-то другого - вы навредите в первую очередь вашим отношениям.

Честно говоря, когда за спиной у партнёра вы рассказываете что-то из того, что происходит в вашей спальне - это обман. Самый настоящий. И заплатите вы за него очень дорого - утратой близости и доверия.

Если у вас возникают какие-то проблемы с партнёром в спальне - не ищите советов у подружек или друзей за кружкой пива. Существуют врачи-сексопатологи, где вам помогут наладить эту сторону отношений. В данном случае о вашей проблеме никто и никогда не узнает.

Вы уверены, что готовы рискнуть своим счастьем ради "невинной" пятиминутной болтовни с друзьями? Полагаем, что нет.

2. Финансовые проблемы

Большинство пар рано или поздно сталкиваются с финансовыми проблемами, и было бы наивно предполагать, что вы окажетесь счастливчиками, которых это обойдёт стороной.

Невыплаченные кредиты, нехватка денег на образование детей... Вы не первые и не последние, кому приходится решать эти проблемы. И если кто-то должен обсуждать их - это вы вдвоём с партнёром. Остальных это не касается.

Сколько зарабатывает ваш муж или жена, почему кто-то из вас не получил прибавку к зарплате - всё это темы для семейных бесед. Не обязательно кричать и рассказывать об этом на каждом углу. Тем более, что проблемы это не решит, а вот повод для сплетен и пересудов - даст.

Не добавляйте себе проблем к уже имеющимся - никогда не обсуждайте финансовые проблемы с посторонними.

3. Выяснение отношений

Помимо темы финансов и интимной жизни - существует ещё одна табуированная для других людей тема. Это ваши ссоры. Естественно, если речь не идёт об эмоциональном или физическом насилии (тогда наоборот - следует как можно быстрее рассказать об этом и попросить о помощи).

А всё остальное: поругались ли вы, помирились ли, кто что кому сказал, как кто кого назвал, - это касается только вас двоих. Хотя, возможно, вам и станет легче, если поделитесь этой информацией с друзьями, но отношениям это принесёт ощутимый вред.

Если партнёр дорог вам - проговаривайте всё, что вас беспокоит или обижает исключительно с ним. Не подкидывайте чужим людям тем для сплетен. Вы очень скоро помиритесь, а они будут судачить за вашей спиной ещё не один месяц.

4. Частные фотографии

То, что никогда и ни при каких условиях нельзя никому показывать откровенные фотографии партнёра - кажется очевидным. Тем не менее многие из нас были свидетелями ситуаций, когда из-за того, что подобные фото оказывались достоянием общественности, возникали жуткие скандалы.

Скорее всего, так происходит из-за того, что многие не до конца понимают, как это ужасно делиться интимными фото с кем-то ещё. Да, вы гордитесь, насколько потрясающе выглядит ваш любимый или любимая на фото, но это вовсе не повод "делиться своим восхищением" с кем-либо ещё. Радуйтесь молча, пожалуйста.

Запомните: показать кому-то откровенное фото партнёра - это очень подло и является настоящим предательством. Поэтому будьте осторожны с такими снимками и храните их так, чтобы никто не имел к ним доступа, кроме вас.

5. Рассказывать то, что вам доверили по секрету

Это звучит банально и напоминает клише, но не забывайте: без доверия отношения невозможны. Практически любую проблему, которая возникает в отношениях, можно обсудить и решить, но если ваше доверие предадут, можно прощаться.

Нет ничего ужаснее для супруга или супруги, чем узнать, что вы рассказали какой-то важный для него или неё секрет кому-то ещё. Дело даже не в том, что простить такое сложно. Вам больше никогда не будут верить. А это - самое страшное!

Поэтому никогда не рассказывайте об уязвимостях вашего партнёра, о его мечтах или страхах. Ведь он доверился именно вам, а не "всему свету по секрету".

Берегите свои отношения, берегите любимых, берегите любовь. Они могут быть очень хрупкими. Не разбейте, не подведите, не обманите...

Cluber.com.ua

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook