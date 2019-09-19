7 доказательств, что у ваших отношений есть будущее

Готового рецепта счастливых отношений, подходящего всем парам, не существует. Но можно выделить определенные вещи, присутствующие во всех здоровых отношениях:

1. Вы можете свободно делиться своими мыслями

Ваши отношения действительно хороши, если вы можете свободно делиться всем, чем захотите. При этом вы не боитесь расстроить партнера своей точкой зрения или правдой.

То же самое чувствует и ваш партнер. В конце концов, коммуникация в отношениях - это дорога с двусторонним движением.

2. У каждого из вас есть свободное пространство

Независимо от силы любви и продолжительности отношений, периодически стоит "отдыхать" друг от друга. Погулять с друзьями, съездить на выходные к родным или просто провести время наедине с собой.

Здоровые отношения - это когда вы даете друг другу время соскучиться.

3. Вы не пытаетесь друг друга изменить

В несчастливых отношениях вас постоянно преследует чувство неудовлетворенности и надежда на то, что все, в конце концов, изменится.

В здоровых отношениях никто из партнеров не ждет, пока что-то изменится. Вас принимают такими, какими вы есть, и не ожидают, что вы изменитесь. А вы, в свою очередь, не требуете изменений от партнера.

4. Вы принимаете решения вместе

В счастливых отношениях партнеры принимают решения вместе. Это означает, что ваша вторая половинка не будет решать без вашего ведома, куда вам вдвоем переехать, что сделать со старым домом, где провести отпуск и прочее.

Все простые и сложные решения, касающиеся вас двоих, вы принимаете вместе, не утаивания мыслей и точек зрения.

Когда вы знаете, что вас поддерживают, то становитесь более уверенными в себе и смелыми. Легче достигаете целей и меньше расстраиваетесь из-за неудач.

5. Вы заботитесь о балансе в отношениях

Несбалансированные отношения могут стать причиной стресса и лечь тяжелым бременем на плечи одного из партнеров.

Отношения, в которых все на себе тянет кто-то один, в конечном итоге заканчиваются плачевно. Счастливыми и здоровыми отношения делает баланс. Это означает время от времени - идти на компромисс.

6. Вы доверяете друг другу

Когда между партнерами нет доверия, отношения распадаются. Если же вы доверяете и рассказываете друг другу абсолютно все, у отношений хорошая перспектива.

7. У вас невероятное чувство близости

Здоровые отношения отличаются высоким уровнем близости. Доктор Патриция Томпсон говорит: "Мы с рождения нуждаемся в том, чтобы к нам прикасались. Прикосновение связано с чувством безопасности, доверием и поддержкой. Пары, в жизни которых близость на высоком уровне, более склонны к сохранению позитивных чувств и к партнеру, и к отношениям в целом".

Н. Гасымова

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