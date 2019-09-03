5 знаков Зодиака, которые не умеют любить

Эти 5 знаков Зодиака не знают, что такое любовь:

Близнецы

Романтика, горячие признания в любви - это точно не про Близнецов. Вы никогда от них не дождетесь признания: "я тебя люблю". Всем известно, что Близнецы не постоянны, любят привирать и в этом им нет равных. В самом начале отношений Близнецы покажут себя с самой лучшей стороны, окружат вниманием и заботой, но как только цель будет достигнута мнимое чувство быстро "потухнет".

Близнецы динамичны, поэтому очень редко мечтают о детях, свадьбах, ежедневной рутине и уж точно не видят себя в роли любящей и заботливой домохозяйки. Близнецы требуют от других заботы, внимания и любви, но сами и пальцем не пошевелят.

Козерог

Козерог очень трудолюбив, поэтому чаще всего на любовные переживания у Козерога времени практически не остается. Если получается найти вторую половинку, то не ждите от Козерога звезд с небес. В своих постоянных трудах Козерог иногда забывает о том, кому действительно нужна забота и внимание. Козерог постоянен и скучен, поэтому расшевелить его бывает порой не просто.

Если же Козерог и заинтересован в своем партнере, он умудряется действовать без интереса, как говорят "без огонька". На вопрос: "Почему ты не уделяешь мне внимания?", парирует с невозмутимым видом: "Мы же зарегистрированы, что ты еще хочешь?".

Водолей

Водолей свободолюбив, поэтому предпочитает отношения без обязательств. Второй половинке помогут во всем, поддержат, но, если отношения сошли на нет, терпеть не будут и свернут удочки. Водолей любить может, но только в начале отношений. После окончания букетно-конфетного периода, если Водолей почувствует скуку, то убежит без оглядки. Скука в отношениях у Водолея сродни ипотечному кредиту.

Скорпион

Недоверчивый Скорпион очень требователен и строг, не только в делах, но и в отношениях. Не любит, когда ему противоречат. Горячих признаний в любви до последнего вздоха, вы от него точно не дождетесь. Это не в духе Скорпиона. Приготовьтесь к постоянной проверке на прочность во всем и в любое время суток. Удостоверившись в вашей пригодности, Скорпион медленно начнет присматриваться к вам. Скорпион не сделает предложение руки и сердца, не обдумав его как следует, на это у него уйдет 3 года, а может быть и все 5 лет.

Рак

Хотя этот знак Зодиака и является символом семьи и способен окружит вас заботой и вниманием, но вот полюбить вряд ли сможет. Говорят, что проблемы начинаются от сладостей, точно также и с Раком, вроде бы спокойный и тихий, беспроблемный, живи да не тужи, ан нет, любит Рак мутить воду. Никогда точно не узнаешь у него, что там он за пазухой держит розу или скалку. Раку нравится заботиться о других, но вот любить не может, не получается. Рак чем-то похож на Козерога, так как не любит спонтанности. Он предпочитает, чтобы было все по порядку.

Н. Гасымова

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