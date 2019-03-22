Почему мужчина "омега" лучше альфа-самца? - ФОТО

Большинство из нас слышали о так называемых "альфа-самцах". Но слышали ли вы о мужчинах, являющихся "омегами"? На таких мужчин девушки зачастую не обращают слишком много внимания, но это не значит, что они не могут быть совершенно замечательными.

Альфа-самец. Это стереотипный "пещерный человек", даже если он больше не одевается в шкуры убитых зверей и окончил институт. Такой мужчина хочет выделяться в толпе и быть центром всеобщего внимания. Он считает, что непременно должен быть самым сильным, самым быстрым, самым умным... Словом, самым-самым. В нем горит дух соперничества, и он всегда готов сражаться за что угодно. Подумайте о стае волков. Вожак такой стаи и есть альфа-самец.

Омега-самец. В отличие от альфа- и бета-самцов, омега-самцы избегают риска и противостояний. К альфа-самцам и тому, что их привлекает, они относятся в лучшем случае с легкой неприязнью. Хотя они могут быть уверены в себе не меньше, чем альфы, они не нуждаются в том, чтобы быть в центре всеобщего внимания.

Их вполне устраивает второй план, они не стремятся выделиться на чужом фоне и не желают состязаться с другими самцами за место вожака стаи.

К сожалению, общество вознесло альфа-самца на пьедестал. Альфа-самцы всегда находятся в центре внимания. Но омега-самцы часто обладают просто замечательными личностными качествами, о которых стоит знать и помнить:

1. Интровертность. Как правило, омега является интровертом. В отличие от альфа-самца, он не стремится быть душой любой компании. Он вовсе не нуждается в том, чтобы заграбастать все внимание окружающих людей. Более того, когда он находится в шумной компании, это буквально высасывает из него энергию.

Именно поэтому мужчина-омега предпочитает проводить время в уединении или в компании нескольких близких друзей. Он восполняет энергию, находясь в своей стихии и в любимом окружении, а не в обществе людей, грызущихся за право быть самыми-самыми. Его эта грызня просто не интересует.

2. Спокойствие и расслабленность. Мужчина-альфа экстравертен, харизматичен и по праву считается душой любой компании. Омега же, как правило, более расслаблен и уравновешен. Его мало что способно вывести из себя по-настоящему. Он просто позволяет большей части вещей скатываться с его плеч, не видя необходимости взваливать это на себя. И он не из тех людей, которые будут драться за что-то маловажное. С куда большей вероятностью он пожмет плечами и пойдет дальше, чем будет грызться за сомнительный приз.

3. Нежность. Потому что такие мужчины не настолько доминантны и не стремятся показать, что тестостерон у них аж из ушей льется, они, как правило, куда более нежные и понимающие в личных отношения. Мужчина-омега - это именно тот парень, который не будет требовать от вас ужина из трех блюд после тяжелого рабочего дня, а вместо этого помассирует затекшие плечи.

А, может, на диване и в обнимку с вами посмотрит ваш любимый фильм - даже если видел его уже сотню раз. В нем есть мягкая и нежная сторона, и это довольно привлекательно в романтических отношениях.

4. Доброта. Мысли мужчины-омеги не занимает постоянная необходимость максимально выделиться на чужом фоне, и показать, что он тут самый главный, и поэтому он куда больше и чаще обращает внимание на других людей. Если вам нужен парень, который с радостью поможет вам с переездом, обращайтесь к омеге.

Он поможет вам не потому, что захочет выглядеть в ваших глазах крутым, а потому, что он добр и действительно хочет помочь. Он из тех мужчин, которые переводят через улицу старушек и агукает с младенцами. Правда, это очень мило?

5. Эмпатия. Если вам кажется, что все предыдущие пункты подводили вас к этому, то вы правы. Когда человек отличается высокой эмпатией, это означает, что он способен понять и прочувствовать на себе то, через что проходит другой человек. И эмпатия - это не обычное человеческое сочувствие к кому-то. Омега способен на нечто намного большее - он способен действительно взглянуть на ту или иную ситуацию со стороны другого человека. Мало кто из альфа-самцов способен на подобное.

6. Он предпочитает настоящие, а не поверхностные отношения. У мужчины-омеги редко бывает много друзей. Так как он интроверт и предпочитает проводить свободное время в компании телевизора или любимой книги, то, скорее всего, на его странице в социальных сетях будет совсем немного друзей. Это если у него и вовсе есть эта страница.

Он любит глубокое и насыщенное общение. Он предпочитает иметь дело со старыми и верными друзьями, на которых, как отлично знает, он всегда может положиться. А разговоры ни о чем со случайными людьми его попросту раздражают.

7. Он стремится работать в одиночку. У мужчины-омеги, как правило, есть и друзья, и близкие знакомые, но он не очень-то любит работать в коллективе, предпочитая это делать в одиночку. Он не стремится принадлежать к какой-то группе или команде, будь то на профессиональном или более личном уровне. Так как он не стремится быть лидером или особенно выделяться, зачем ему вообще принадлежать к какой-то группе?

8. Он не отличается гипертрофированным эго. Альфа-самец постоянно обеспокоен тем, как его воспринимают окружающие люди. Из-за этого он постоянно раздувает свое эго. Это включает в себя похвальбу о своих достижениях и все, что с этим связано. Но омеге плевать на подобное. Он и так знает, чего стоит.

Он вполне может добиться в своей жизни не меньшего, а то и большего, чем альфа, но окружающие люди могут об этом даже не узнать. Он не будет трубить об этом на Facebook или Twitter, и не факт, что расскажет даже самым близким друзьям. Он не нуждается в известности или признании со стороны, чтобы подкинуть дров в костер своего эго.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook