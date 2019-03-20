Почему вы до сих пор не встретили родственную душу? - 5 причин

Вы еще не нашли человека, с которым готовы провести всю жизнь? Вполне возможно, что-то из перечисленного ниже относится к вам. Не переживайте, тут нет места осуждению. Мы просто хотим помочь вам взглянуть на себя со стороны. Возможно, вы не встретились со второй половинкой потому, что вам нужно сначала кое-что изменить в себе.

1. ВЫ ЕЩЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ НЕ ГОТОВЫ БЫТЬ ВМЕСТЕ С ДРУГИМ ЧЕЛОВЕКОМ.

Проблема: вероятно, вы и не хотите оставаться в одиночестве, однако психологически не готовы быть с кем-то вместе. Возможно ли такое? Может ли человек находиться в таком "переходном" состоянии? Конечно же, да.

Согласно данным Американской психологической ассоциации, сомнения в себе и чувство одиночества могут буквально "заточить" нас в круг, из которого, кажется, нет выхода. Со временем, чувство одиночества только усиливается.

Решение: все предельно просто. Начните больше общаться. Не пытайтесь сразу взять и завязать с кем-то отношения. Просто общайтесь. Сразу переключиться из состояния одиночки в состояние счастливой второй половинки - значит сделать большой и трудный шаг, возможно, через силу. Не пытайтесь получить все сразу.

Уделите внимание любимым хобби. Знакомьтесь с теми, кому так же нравятся эти занятия. Ходите в спортзал, посещайте вечера "для тех, кому за..." и любые интересующие вас события. Так вы создадите больше возможностей познакомиться с новыми людьми. Уделите внимание своим дружеским отношениям.

Главное - научитесь просто общаться, не зацикливаясь на романтических отношениях.

Родственная душа - это человек, отношения с которым развиваются постепенно. К настоящей любви порой приходится идти медленно.

2. ВЫ ЕЩЕ НЕ РАЗОБРАЛИСЬ С СОБСТВЕННЫМИ ПРОБЛЕМАМИ ИЛИ ИЗЪЯНАМИ.

Проблема: осознать то, что вам чего-то не хватает, в разы легче, чем разработать конкретный план действий по их устранению. План действий, который подарит вам свободу жить своей жизнью, постепенно только улучшая ее.

Решение: прежде всего, осознайте тот факт, что все это возможно решить. Действуя постепенно, вы действительно сможете избавиться от серьезных недостатков. Осознайте это. Работайте сначала с одной личной проблемой, а потом со следующей. Не спешите и не гоните коней.

Вам не хватает каких-то навыков? За определенный срок вы можете развить необходимые навыки в какой бы то ни было сфере. Начните с маленького шага и практикуйтесь до тех пор, пока вы не обретете уверенность. Затем сделайте следующий шаг. По мере продвижения объединяйте эти шаги. Так вы в максимально короткие сроки восполните то, чего вам не хватает.

Проблему можно решить. Любой недостаток можно исправить. Помните об этом.

Вы можете познакомиться с вашей родственной душой во время работы над собой. Этот человек будет гордиться вашими успехами, что придаст вам еще больше сил идти вперед.

3. У ВАС ЛОЖНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РОДСТВЕННОЙ ДУШЕ.

Проблема: в вашем воображении может быстро и легко обрисоваться образ человека, с которым вы хотели бы разделить жизнь. Вы легко сможете объяснить себе, почему ваша родственная душа должна быть именно такой. Важно, чтобы это был собирательный образ, объединяющий в себе качества реальных людей. Людей, которых вы любите или которыми восхищаетесь. Почему? На основе этого списка качеств ваше внутреннее "Я" сможет легко определить и отсеять всех тех, кто вам не подходит.

Решение: возьмите чашечку шоколада или чая. Сядьте на диван и составьте список всех тех качеств, которыми должна обладать ваша (пока еще воображаемая) вторая половинка. Напишите все то, что вы хотите видеть в потенциальном партнере. Берите образы реальных людей и сравнивайте их с образом, который создало ваше воображение. Иногда лучше положиться на интуицию, чем на логику, так можно получить куда больше полезной информации.

Задумайтесь о своем эмоциональном состоянии. По словам доктора Джереми Дина, мы все стремимся совершенствовать себя и свою жизнь. Как правило, мы выбираем человека, который поможет нам достичь этой цели. Помимо семьи и карьеры, совершенствоваться, значит, еще и работать над своим эмоциональным состоянием.

Что заставляет вас чувствовать себя уверенно и спокойно? Какие личностные качества у вас связаны с этим эмоциональным состоянием? Найдите ответы на эти вопросы. Оглянитесь вокруг и обратите внимание на людей, которым присущи эти качества.

4. ВЫ ПЫТАЕТЕСЬ ЧРЕЗМЕРНО КОНТРОЛИРОВАТЬ ЖИЗНЬ.

Проблема: допустим, раньше в вашей жизни не было стабильности. Теперь же все иначе, все наладилось. В такой ситуации вы можете подумать, что добавив контроля, вы укрепите чувство стабильности. Во всем, что касается финансов, карьеры и здоровья, такой подход работает. Он не срабатывает в отношениях. Тут контроль приводит лишь к проблемам.

Решение: все можно быстро исправить. Прежде всего, четко определите те вещи, которые полностью контролируете. Эти вещи никоим образом не должны затрагивать других людей, это только то, что касается вас. Например, ваше здоровье, ваши финансы и счет в банке, навыки, необходимые в работе, ваша реакция на поступки окружающих людей.

Теперь составьте список вещей, которые находятся вне вашей власти. В этот список войдут поступки и действия ваших коллег, друзей, членов семьи и вашей родственной души. Сюда же войдут все беседы, исход которых зависит от двух и более человек.

Да, вы не способны контролировать абсолютно все, что касается вашей второй половинки и ее жизни. Принятие этого факта поможет вам не завышать ожиданий в общении с людьми. Теперь вы будете не просто жить, но и позволять жизни происходить с вами. Вы будете не только сами влиять на окружающих, но и позволять им влиять на вас.

5. ВЫ ЗАБЫЛИ, ЧТО ТАКОЕ НОРМАЛЬНАЯ БЕСЕДА МЕЖДУ ДВУМЯ ЛЮДЬМИ.

Проблема: иногда мы забываем о том, что такое нормальный разговор между двумя людьми. Это особенно актуально в случае людей, работающих под началом агрессивного человека. Тех, кого в прошлом унижали, или тех, кто не умеет вовремя прикусить язык.

Очень важно сделать все для того, чтобы людям рядом с вами было спокойно и комфортно. И в то же время не стоит позволять навязать вам их пессимистичные взгляды.

Решение: отправляйтесь в ближайшее кафе. Займите столик неподалеку от небольшой компании людей. Просто сидите и наслаждайтесь едой. Время от времени обращайте внимание на то, что происходит за соседним столиком. Скорее всего, компания людей смеется и веселится. Это и есть пример нормального общения между людьми. Нужно уметь вести разговор с вашей родственной душой примерно так же. Это должен быть непринужденный разговор, во время которого каждый из вас чувствует себя комфортно.

Вы обсуждаете слишком серьезные вопросы на свиданиях, которые ставят собеседника в тупик или заставляют чувствовать себя неловко? Значит, вам нужно нарабатывать навык вести непринужденную беседу. Позвольте себе просто наслаждаться жизнью.

Н. Гасымова

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