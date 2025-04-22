22 апреля 2025

22 апреля 2025 11:43

Названы эффективные советы для приведения себя в форму к лету

Фитнес-эксперт Ирина Ротач дала эффективные советы для того, чтобы привести себя в форму к лету. Ее слова приводит Men Today, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первым советом стал быстрый набор мышечной массы. Отмечается, что быстрый результат дают утяжеления в упражнениях, например, подтягивания с дополнительным весом. Следующий совет - улучшение гибкости тела, так как это поможет повысить эластичность мышц и подвижность суставов.

Далее рекомендовано добавить два-три упражнения с упором на эксцентрическую фазу в каждый тренировочный день. Последний совет - тренировки, направленные на все группы мышц, которые усилят обмен веществ в состоянии покоя в течение 72 часов после выхода из зала.


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