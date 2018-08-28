Знаки Зодиака, которые кармически связаны друг с другом - ФОТО

Кадр из фильма "Титаник". Представитель Мутабельной энергии Джек Доусон сумел подстроиться под ситуацию и помочь спастись своей возлюбленной Розе (Фиксированная энергия).

В астрологии одним из главных факторов формирования характера человека считается отношение его знака Зодиака к одному из 3-х видов энергии, а не стихии, как принято считать. Зодиакальный круг разделен на 3 сектора, которые профессиональные астрологи называют крестами. Именно эти части Зодиака владеют разными типами энергий: Кардинальной (Овен, Рак, Весы, Козерог), Фиксированной (Телец, Лев, Скорпион, Водолей) и Мутабельной (Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы). Мы решили объяснить, почему и чем отличаются эти энергии, что они дают своим обладателям и какая кармическая связь существует между этими знаками.

КАРДИНАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ (ОВЕН, РАК, ВЕСЫ, КОЗЕРОГ)

В астрологии считается, что именно Кардинальная энергия, которая начинается с решительного Овна и заканчивается непоколебимым Козерогом, является импульсом всего существующего. Поэтому представители кардинального креста отличаются сильнейшей внутренней динамикой, импульсивностью, умением делать первый шаг и сдвигать что-либо с мертвой точки. Овен - движение вперед. Рак - движение вглубь. Весы - движение из стороны в сторону. Козерог - движение вверх.

Астрологи сравнивают кардинальную энергию с гейзером - настолько мощный потенциал спрятан внутри представителей этого знака. Стоит отметить, что каждый из этих знаков отвечает за разные сферы жизни, где и проявляется в полной мере.

Овен - самовыражение. Наиболее прямолинейный знак Зодиака. Достигает желаемого путем неимоверных волевых усилий, действует обычно рывками и чаще в одиночку. Стоит сказать, что Овны быстро устают, вкладывая много сил в один рывок.

Рак - семья. Люди этого знака очень привязаны к своим корням, истокам, традициям. Они черпают свои силы в простых общечеловеческих ценностях - уютный дом, душевная близость, любовь к родной земле. Рак всегда заботится о своих тылах, своей семье и нуждается в углублении в эти сферы жизни. Несмотря на это, эти люди наиболее тонко из всех кардинальных знаков выражают свою независимость и амбициозность.

Весы - дипломатия. Уверенное движение из стороны в сторону, лавируя между обстоятельствами. Жажда красоты, эстетики и вежливого общения. Легкая приспособляемость и жажда всего нового: тенденций, отношений, взглядов на мир. Кстати, лучше всего Весы работают в команде. Они активны, влиятельны, а Кардинальная энергия позволяет им контактировать с преуспевающими людьми, такими же, как они сами. Так что у них быстро образуется база данных влиятельных друзей, связей и контактов.

Козерог - карьера. Представители этого знака медленно, но упрямо и неуклонно двигаются к поставленной цели. Они знают, что при излишней торопливости могут сорваться вниз, поэтому шаги Козерогов хорошо выверены и осторожны. Стоит сказать, что эти люди ставят себе высокие цели, поэтому они способны очень длительное время действовать в одном направлении. Кстати, в отличие от Овнов, Козероги никогда не выкладываются до конца, всегда приберегают силы для решающего рывка.

Кадр из фильма "Дневник памяти". Представитель Фиксированной энергии Ной терпеливо и стойко шел к своей цели. Построил дом мечты для Элли, вернул ее к себе, а в старости помогал бороться с Альцгеймером.

ФИКСИРОВАННАЯ ЭНЕРГИЯ (ТЕЛЕЦ, ЛЕВ, СКОРПИОН, ВОДОЛЕЙ)

В астрологии считается, что Фиксированная энергия, которая начинается с упорного Тельца и завершается волевым Водолеем, укрепляет то, что было начато кардинальными знаками. Именно благодаря фиксированным знакам осуществляются серьезные, масштабные замыслы, требующие длительного приложения сил. Для таких дел необходим высокий уровень жизненной энергии, поэтому фиксированные знаки называют также витальными. Представители этих созвездий отличаются большой стойкостью, стабильностью, умением выжидать, набирая энергию.

Астрологи сравнивают фиксированные знаки с локомотивом - сначала поезд стоит на станции и набирает пассажиров, затем начинает медленно набирать скорость, и через некоторое время его просто не остановить. Стоит сказать, что эти люди могут неуклонно всю жизнь двигаться к намеченной цели, набирая годами энергию для единственно правильного выстрела. Считается, что это самые инертные, но и самые энергичные и непреклонные в своих действиях люди. Каждый из четырех знаков отвечает за определенную сферу жизни, где максимально проявляет свои способности.

Телец - деньги. "Терпение и труд все перетрут" - типичный девиз представителей этого знака. Тельцы как никто любят деньги и знают, как их нужно зарабатывать. Вначале представители этого знака склонны находиться в спокойном состоянии, но когда обстоятельства начинают давить, Тельцы быстро мобилизуются и за короткий период времени переделывают огромный пласт работы.

Лев - творчество. Астрологи отмечают, что представители этого созвездия никогда не размениваются по мелочам и долго готовят себя к подвигам, в которых главная ценность - сила проявления своего творческого потенциала. Кстати, реализуясь сам, каждый Лев способен покровительствовать в реализации окружающих его людей.

Скорпион - трансформация. Эти люди долго накапливают эмоциональную энергию, которая в итоге перерождается в способность быстро и безвозвратно менять жизни и судьбы. Стоит отметить, что Скорпионы имеют феноменальную способность трансформировать людей и действительность, иногда не самым безболезненным, но максимально действенным способом. Идеальным символом энергии Скорпиона является сгорающий и вновь возрождающийся Феникс.

Водолей - идея. Внутри всех представителей этого созвездия зреет мечта преображения и переворота того, что появилось благодаря кардинальным знакам. Фиксированная энергия Водолеев проявляется в их систематическом и научном образе мышления. Эти люди всегда настойчивы в соблюдении четкой процедуры, а также стараются быть застрахованными от ошибок ради получения точных результатов. Каждый Водолей устремлен в будущее, но не так импульсивно и неосторожно, как Овен. Водолей предпочитает полную объективность - у него не будет никаких эмоциональных, сиюминутных идей. Фиксированная энергия делает его целеустремленным и настойчивым в погоне за открытиями - и редкий Водолей не получает щедрую награду за свои действия.

Кадр из фильма "Унесенные ветром". Скарлетт О'Хара - представитель Кардинальной энергии - вкладывала всю себя в обретение статуса, но в итоге достичь желаемого ей помог Ретт Батлер (Фиксированная энергия), который десятилетиями шел к своей цели.

МУТАБЕЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ (БЛИЗНЕЦЫ, ДЕВА, СТРЕЛЕЦ, РЫБЫ)

В астрологии считается, что Мутабельная энергия, которая начинается с интеллектуальных Близнецов и заканчивается умеющими лавировать Рыбами, помогает приспосабливаться и качественно менять то, что было создано фиксированными знаками. Представители этих созвездий отличаются умением подстраиваться под изменчивые жизненные реалии, а их внутренняя стратегия часто заменяется тактикой.

Мутабельные (или изменчивые) знаки всегда следят за последними общественными тенденциями и ставят свои цели исходя из настоящего момента времени. Стоит отметить, что эти люди быстро пересматривают свои жизненные цели и методы их достижения, идя по пути наименьшего сопротивления.

Астрологи сравнивают представителей мутабельных знаков с хамелеонами, ведь там, где другие теряют интерес к идее, мутабельные вдыхают в нее новую жизнь и меняют самих себя. Кстати, существует астрологическая теория, согласно которой самыми богатыми людьми чаще всего являются представители мутабельной энергии.

Близнецы - информация. Самый подвижный знак Зодиака, про который часто говорят "впереди планеты всей". Эти люди быстро схватывают дух времени, легко вживаются в любое общество, без особых усилий впитывая в себя его законы и традиции. Эти люди нуждаются в постоянной интеллектуальной стимуляции, которая делает их одними из самых интересных и полезных собеседников. К слову, именно Близнецы считаются лучшими советчиками, ведь умеют смотреть на проблему под разными углами и оперируют огромным количеством информации.

Дева - труд. Самые практичные и дисциплинированные люди отличаются уникальной разборчивостью, которая позволяет им делать практически всегда правильный выбор. Стоит сказать, что умение лавировать и менять свой курс дарует Девам способность к адаптации в любых условиях.

Стрелец - образование. Представители этого знака выражают свою мутабельную энергию в вопросах философии и духовности. Стрельцы обожают культурные и ментальные разнообразия, которые с удовольствием изучают во время своих путешествий или интеллектуальных поисков. Такие качества, как принятие и внутренняя гуманность, позволяют Стрельцам становиться наставниками, блестящими меценатами и талантливыми управленцами.

Кадр из фильма "Красотка". Вивьен - представитель Мутабельной энергии - смогла в считанные часы измениться для новых реалий, а также помогла Эдварду (Фиксированная энергия) разобраться в своем окружении.

Рыбы - чувства. Представители этого созвездия используют свое мутабельное свойство, чтобы исследовать ощущения и эмоции окружающих людей. Астрологи считают, что Рыбы являются лучшими психологами в гороскопе: они неосознанно берут на себя серьезную заботу о тех, кто рядом с ними, и всегда будут предлагать информацию, сочувствие, совет в соответствии с ситуацией. Стоит отметить, что Рыбы являются завершающим циклом всего того, что начато Овном и продолжено другими знаками Зодиака, поэтому их основная функция - помогать другим завершать какое-либо действие.

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