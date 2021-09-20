Паштет из семечек и сладкого перца

Предлагаю попробовать приготовить очень вкусный, воздушный паштет... да, да... не удивляйтесь - из семян подсолнуха. Все, кто ел, так и не смогли определить, из чего же он сделан. Очень вкусен как с домашним хлебом, так и с лавашом или чипсами.

Семечки подсолнуха - 250 г

Масло оливковое (у меня было подсолнечное, без запаха) - 2 ст. л.

Перец болгарский (желательно разных цветов) - 3 шт

Уксус (яблочный или виноградный, 6%) - 2 ст. л.

Мед - 1 ст. л.

Соль - 2 ч. л.

Базилик (можно свежий, можно сухой) - 1,5 ч. л.

Перец красный жгучий (молотый) - 0,5 ч. л.

Перец черный (молотый) - 1 ч. л.

Чеснок (по желанию, я добавляла) - 3 зуб.

Не жареные семечки высыпать в просторную емкость и залить на ночь водой. Утром откинуть семечки на дуршлаг. Дать стечь воде. Простелить полотенце, выложить тонким слоем семечки и сверху накрыть еще одним полотенцем (чтобы ушла вся лишняя влага).

Перец смазать растительным маслом и запечь в духовке (при t=180-200 градусов) до мягкости (один перец у меня стал мягким через 25 мин, а двум другим потребовалось около 35 мин.). Так что ориентируетесь по своей духовке. Затем сложить перец в пакет и завязать плотно на 10-15 мин. После очистить его от семян и кожицы (хотя можно кожицу и не убирать). Высыпать семечки в кухонный комбайн и перемолоть. Примерно до такого вот состояния.

Добавить в комбайн соль, уксус, перец, мед, растительное масло, базилик и печеный болгарский перец, нарезанный на кусочки. Все хорошо перемолоть. (Смесь должна стать воздушной и побелеть). Переложить паштет в баночку, закрыть крышкой и хранить в холодильнике.

Myjane.ru