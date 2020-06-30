Конфеты из фиников – Простой и вкусный рецепт

Вот вам рецепт конфет из фиников. И разнообразить подачу фрукта можно использовав этот простой рецепт, которым поделилась блогер @kkatyako.
Ингредиенты:
- 10 фиников (лучше остановиться на этом количестве за раз)
- горсть любых орехов
- 2 кусочка шоколада
- кокосовая стружка для украшения
Способ приготовления:
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1. Предварительно замачиваем орехи, промываем, сушим. Обжариваем по желанию.
2. Финики промываем и достаём косточку, вместо неё у нас орех.
3. Шоколад растапливаем на водяной бане. Окунаем финики в шоколад до половины или полностью, украшаем кокосовой стружкой, дроблеными орешками и отправляем в морозилку минут на 10.
Приятного аппетита!