30 июня 2020

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30 июня 2020 10:24

Конфеты из фиников – Простой и вкусный рецепт

Вот вам рецепт конфет из фиников. И разнообразить подачу фрукта можно использовав этот простой рецепт, которым поделилась блогер @kkatyako.

Ингредиенты:

  • 10 фиников (лучше остановиться на этом количестве за раз)
  • горсть любых орехов
  • 2 кусочка шоколада
  • кокосовая стружка для украшения

Способ приготовления:

1. Предварительно замачиваем орехи, промываем, сушим. Обжариваем по желанию.

2. Финики промываем и достаём косточку, вместо неё у нас орех.

3. Шоколад растапливаем на водяной бане. Окунаем финики в шоколад до половины или полностью, украшаем кокосовой стружкой, дроблеными орешками и отправляем в морозилку минут на 10.

Приятного аппетита!


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