Изолон и фоамиран: отличия и преимущества

Сегодня на рынке современных материалов для творчества конкурируют два похожих нетканых материала: изолон и фоамиран. Их используют с немного разными целями, но и один, и другой мастерицы применяют при создании искусственных цветов.

Если рассуждать о том, что лучше: изолон или фоамиран, необходимо сначала разобраться в предназначении данных материалов и их отличительных свойствах.

Изолон или фоамиран: отличия и сходство

Оба материала можно использовать для создания "ростовых" цветов, с помощью которых оформляют различные витрины, фотозоны в фотостудиях, на свадебных мероприятиях, торжественных открытиях всевозможных салонов красоты, кафе, или магазинов. Мода на эти огромные цветы, прикрепленные к стойке и имеющие гибкий стебель, держится уже не один год. Сами изделия постепенно становятся более качественными и эффектными.

Но по сравнению с изолоном, фоамиран применяют гораздо шире. Помимо цветов его также используют во всех видах домашнего творчества, в том числе, при создании детских поделок.

К тому же, фоамиран отличают еще и следующие качества:

- Широчайшая цветовая палитра,

- хорошая пластичность;

- простота в работе;

- натуралистичность и презентабельность изготовленных из него цветов;

- интересная фактурная поверхность, хорошо поддающаяся окрашиванию;

- более низкая температура нагревания;

- износоустойчивость и устойчивость к повреждениям;

- влагостойкость: все поделки из фоамирана легко поддаются простому мытью.

К недостаткам можно отнести более высокую, чем у изолона стоимость, однако это вполне окупается теми шикарными композициями, которые можно создать из материала.

Цветы из фоамирана:

В то время, как из изолона невозможно создать настолько же реалистичные композиции, поскольку он:

- мало поддается окрашиванию;

- выпускается в ограниченной цветовой палитре;

- обладает слабой износоустойчивостью, слишком легко рвется и жесток наощупь.

И все же, многие мастера зачастую при изготовлении цветов прибегают к комбинированию изолона с фоамираном для достижения идеального сходства.

Цветы из изолона:

Хотя оба материала совершенно безопасны, но именно с фоамираном лучше работать детям, поскольку он более прочный и детям не так легко его повредить.

Более низкая цена на изолон объясняется тем, что его производят в России. А фоамиран - импортный продукт, изобретенный и выпускаемый в Иране, а сейчас еще и в Корее и Китае. Сегодня купить фоамиран и изолон, лучше всего подходящий для творчества, можно без труда в специализированных интернет-магазинах, например у нас, перейдя по ссылке фоамиран в Мире бусин.

Что касается недостаточного разнообразия изолона, то сейчас ассортимент этого материала заметно расширился. К примеру, в последние годы в продажу поступили интересные цвета, именуемые "шампань", "мятный" и "фуксия". Но, в то же время, производители фоамирана давно уже радуют рукодельниц и более необычными оттенками: темно-мятный или мраморно-розовый, персиковый, аметистовый и индиго. А изолон с глиттером, так любимым мастерицами, творящими из фоамирана, так до сих пор и не производится.

Еще изолон немного бликует, как это бывает на глянцевых поверхностях. Поэтому на свету готовые цветы смотрятся по-разному.

Также их отличает то, что выпускается очень тонкий фоамиран - толщиной около 0,5 мм, в то время, как для изолона предельно малая толщина - 1 мм.

Маленькая толщина - это преимущество, позволяющее создавать действительно реалистичные изделия, только необходимо иметь в виду, что тонкий и мягкий фом хуже сохраняет форму. Поэтому начинающим рекомендуют выбирать фом толщиной 1 мм для маленьких изделий и 2 и более миллиметра - для ростовых работ.

Фоамиран достаточно износоустойчив, его сложно нечаянно поцарапать - это одно из самых "выгодных" его отличительных свойств. Изолон порвать все-таки легче. Оба материала без проблем моются, они не боятся воды, поэтому изделия из них можно размещать и на улице. Только нужно помнить, что фоамиран выгорает под действием ультрафиолета.

Итак, подытоживая сказанное, можно сделать вывод: оба материала можно смело использовать в рукоделии, но если у вас нет финансовых ограничений, то больше удовольствия от процесса и результата своего рукоделия вы все же получите при работе с фоамираном.

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