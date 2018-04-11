Рейтинг самых сильных знаков Зодиака - ФОТО

"Слабые люди преодолевают жизнь, мужественные - осваивают", - писал Сергей Довлатов. Точность этой формулы подтверждают характеристики знаков, и прежде всего тех, что наделены силой.

12 МЕСТО - РАК

Формально самый слабый знак Зодиака, так как отличается повышенной чувствительностью, которую демонстрирует редко, но очень метко. Парадоксальным образом Раки выносливы, обладают выдержкой, довольно бесстрашны и, что ценно, очень упорны. Но все это в одночасье может смести волна депрессии или нервного срыва. Так они и живут - от кризиса до кризиса. И здесь Ракам никто не поможет, кроме них самих. Да, их гибельную склонность к срывам они вполне способны победить самостоятельно - если изменят себя и свой подход к окружающим.

11 МЕСТО - ТЕЛЕЦ

Тельцы отлично умеют строить планы. Притом что, как правило, их жизненные цели довольно просты - душевная гармония и тихое счастье. Телец силен в том, чтобы бить все время в одну цель - перемены его пугают и лишают равновесия. Переход на новый уровень - в чем бы он ни выражался - дается Тельцам тяжело. Поэтому в шкафу у Тельца висят пять одинаковых пиджаков, работу он не меняет, что бы ни случилось, а стрижется он раз в год. Как вы поняли, сила Тельца - в его стабильности.

10 МЕСТО - БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы могут, если захотят, но одним им часто не справиться. У этого знака достаточно сил для того, чтобы преуспеть, однако без поддержки это сложно. Близнецы нуждаются в одобрении, конкретной помощи, разумных советах и в том, чтобы их регулярно успокаивали. Все это не потому, что Близнец не уверен в себе, вовсе не так. Но ему просто необходимо знать, что он не один. И тогда Близнец свернет горы.

9 МЕСТО - РЫБЫ

Представьте себе сочетание Козерога и Девы - и получите Рыб. Запредельная терпеливость, помноженная на неприятие реальности, - такой странный синтез характерен для этого знака. Правда, там, где Девы приходят в уныние, Рыбы просто не замечают происходящего вокруг, предпочитая жить в собственном мире. При этом мечтательность не мешает им крепко стоять на ногах. Страстный поклонник фэнтези или книжек про Гарри Поттера и одновременно успешный бизнесмен -это Рыбы. И да, представители этого знака обладают недюжинным талантом переносить трудности и - прилагая усилия - ждать своего часа.

8 МЕСТО - ДЕВА

У Дев есть что-то схожее со Стрельцами: при всей своей внутренней силе они порой неверно оценивают происходящее. Отличие же в том, что Дева видит, как все на самом деле, но не хочет это признавать. И не из-за упрямства, а потому что не готова принимать мир таким, какой он есть. Мощь Девы подвергается испытанию, когда она устает от реальности. Ну не хочется ей, чтобы шел дождь, хочется солнца. И если солнца нет, Дева теряет интерес к происходящему. Главный же недостаток этого знака - склонность к тому, чтобы плыть по течению. И тогда вся невероятная сила Девы остается неиспользованной.

7 МЕСТО - ВЕСЫ

Весы - совершенно несгибаемый знак; никакие обстоятельства не заставят их отступить в сторону или сдаться, кроме одного - потери интереса. Это злейший враг Весов, и с этим качеством нужно бороться, иначе важные дела рискуют быть брошенными на полпути. Представители этого знака имеют дурную привычку сильно увлекаться сразу несколькими вещами, ставить себе миллион разных целей, затем путаться в них, неправильно расходовать энергию и в итоге терять интерес ко всему. Вывод? Брать на себя меньше обязательств, постоянно работать над собой и регулярно подбрасывать дров в топку энтузиазма.

6 МЕСТО - ВОДОЛЕЙ

Подобно Овну, Водолей на всех парах несется к намеченной цели, даже если эта цель - успеть сесть в кем-то открытый лифт. Не важно, что руки заняты пакетами с продуктами, под мышкой - ребенок, а лифт можно запросто пропустить и дождаться следующего; главное - добиться чего-то, преодолеть трудности, пускай даже выдуманные. Идеальный расклад для Водолея в такой ситуации - если бы к лифту он бежал в команде единомышленников. Да, представители этого знака - настоящие коллективисты, им удобнее и интереснее работать вместе с другими. При этом решение должен принимать он, а остальные - восторженно подчиняться. Водолеи упорны, умны и очень, очень изобретательны: их находчивость помогает им найти выход из любой ситуации и прийти к успеху.

5 МЕСТО - СТРЕЛЕЦ

Стрелец - это добрый и великодушный супермен из комикса. Он сильный, сдержанный, ответственный и порядочный. А еще оптимист широких взглядов. Короче, представитель этого знака всем хорош, кроме одного - упертости. Да, Стрельцы редко меняют мнение по тому или иному вопросу, даже если очевидно, что они неправы. А неверное мнение может повлечь за собой неверное решение. И что прикажете делать с таким суперменом, который готов спасти мир и всех осчастливить, даже если это в данный момент никому не нужно?

4 МЕСТО - СКОРПИОН

Основная часть процессов, происходящих со Скорпионами, внутри: они, во-первых, редко демонстрируют окружающим себя в полной мере, а во-вторых, очень сосредоточены на себе. Действия Скорпиона - лишь верхушка айсберга, все решения представители этого знака принимают заранее, хорошенько все обдумав. Остается только выполнить задуманное. Скорпион любит быть первым, но не порет горячку и не бежит впереди паровоза, как Овен. В этом смысле он схож с Козерогом, предпочитающим дождаться лучшего момента. Внутренняя сила Скорпиона невероятна, а работоспособность и устойчивость к стрессам - куда выше среднего. Впрочем, без высокой стрессоустойчивости ему никак - Скорпион постоянно грызет себя изнутри, отравляя рефлексиями.

3 МЕСТО - ЛЕВ

Мощь Льва - в его умении властвовать и производить впечатление. Все же лидерство - большой талант и серьезная сила. Лев способен собрать правильных людей вокруг себя, объединить их убедительной идеей, четко поставить задачи и аккуратно направлять. Дополнительный плюс в том, что Львы не боятся брать на себя ответственность. А еще этот знак легко побеждает соперника в словесном бою, не опускаясь при этом до ругани и оскорблений. Минус же Льва - в его падкости на комплименты и, как это ни странно для такой мощной вроде бы личности, в его зависимости от чужих оценок.

2 МЕСТО - ОВЕН

Овны - это Козероги минус (или все-таки плюс?) чрезмерный азарт и минус эмоциональность. Овен, как и его сосед по гороскопу, все время движется вперед, но редко сбрасывает скорость, даже если в том есть резон. Напротив, кредо Овна - быстрее и еще быстрее. Овны с удовольствием ставят себе цели и азартно включаются в их достижение. Представителям этого знака просто необходимо прийти к финишу первым и вообще всегда и во всем быть номером 1. Овен склонен увлекаться процессом, забывая порой про смысл состязания, и часто ведет себя слишком импульсивно. Это выходит ему боком, особенно тогда, когда он принимает странные решения, руководствуясь сиюминутным настроением. Обаяние, энергия - и мальчишество и горячность - вот кто такой Овен.

1 МЕСТО - КОЗЕРОГ

Основная сила Козерога - в терпении и рациональном подходе. Представители этого знака умеют ждать, способны адекватно оценить ситуацию и собственные возможности. Если очевидно, что прямо сейчас лучше не лезть в пекло, отойти в сторону, выждав более подходящий момент, Козерог так и сделает, и плевать, что о нем подумают. Счастье и успех приходят к тем Козерогам, которые понимают про себя, что их карма - не стремительные победы, а постепенные. Ну не идет им удача в руки сама, что делать. Зато у представителей этого знака полно внутренних ресурсов, которые позволяют им не останавливаться, даже если все вокруг сдулись. Козерог идет по жизни, словно управляет внедорожником: понятно, что такая машина проедет где угодно, но лучше не лезть напролом и быть аккуратным и внимательным.

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