1 мая 2024

1 мая 2024 09:05

41-летняя Энн Хэтэуэй вышла на публику в облегающем платье с разрезами

Актриса и продюсер Энн Хэтэуэй стала гостьей премьеры фильма "Мысль о тебе", где исполнила главную роль. Как передает Day.Az, об этом сообщает People.

Для премьеры в Нью-Йорке актриса предпочла облегающее красное платье-бюстье Versace с разрезами. Образ дополнили остроносые туфли в тон, длинные серьги и кольца с массивными камнями. Ей также сделали высокий хвост и легкий вечерний макияж.

Энн Хэтэуэй обрела мировую популярность после выхода в 2001 году фильма "Как стать принцессой". В нулевые она также играла главные роли в фильмах "Заколдованная Элла", "Дьявол носит Prada" и других.


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