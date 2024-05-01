41-летняя Энн Хэтэуэй вышла на публику в облегающем платье с разрезами

Актриса и продюсер Энн Хэтэуэй стала гостьей премьеры фильма "Мысль о тебе", где исполнила главную роль. Как передает Day.Az, об этом сообщает People.

Для премьеры в Нью-Йорке актриса предпочла облегающее красное платье-бюстье Versace с разрезами. Образ дополнили остроносые туфли в тон, длинные серьги и кольца с массивными камнями. Ей также сделали высокий хвост и легкий вечерний макияж.

Энн Хэтэуэй обрела мировую популярность после выхода в 2001 году фильма "Как стать принцессой". В нулевые она также играла главные роли в фильмах "Заколдованная Элла", "Дьявол носит Prada" и других.